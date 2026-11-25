L’avenir du pouvoir normatif martiniquais dépendra de l’orientation du prochain exécutif national. Les positions du Rassemblement national laissent prévoir des obstacles à l’autonomie normative, tandis que celles de Jean-Luc Mélenchon ouvrent une perspective de négociation plus favorable. Dans les deux hypothèses, l’évolution devra être traduite dans des textes précis et accompagnée de moyens effectifs.

Un bref rappel: le pouvoir normatif désigne la capacité de fixer les règles applicables sur un territoire. Pour la Martinique, il engage des choix concrets en matière d’énergie, de logement ou de foncier. Aujourd’hui, l’article 73 de la Constitution permet des adaptations et, sur habilitation législative ou réglementaire, l’adoption de règles locales dans un nombre limité de matières. La loi du 30 juin 2026 a ainsi accordé des habilitations concernant l’énergie et la création d’une autorité unique de l’eau et de l’assainissement, jusqu’au prochain renouvellement général de l’Assemblée de Martinique.

L’accord-cadre État-Martinique ouvre une négociation plus ambitieuse. Il vise un pouvoir normatif autonome dans certaines compétences non régaliennes, sans nouvelle habilitation systématique du Parlement, ainsi qu’une autonomie fiscale progressive. Il prévoit comme l’exige la Constitution, une consultation des électeurs sur l’évolution envisagée. Cet accord organise les discussions ; il ne réalise pas encore les transferts de compétences.

Sous une présidence Marine Le Pen, cette démarche rencontrerait vraisemblablement davantage de difficultés. Le RN accepte certaines adaptations sectorielles : les cinq députés du groupe ayant participé au scrutin du 15 juin 2026 sur l’habilitation énergétique martiniquaise ont voté en sa faveur.

L’opposition du parti apparaît lorsque la réforme porte sur un pouvoir autonome. Le 1er juillet 2026, André Rougé (député européen en charge de l’outre-mer du RN) a dénoncé l’accord-cadre martiniquais comme un « coup de force inacceptable », fait « en catimini », contestant l’ouverture vers l’autonomie normative et fiscale. Un gouvernement appliquant cette orientation pourrait donc maintenir des habilitations ponctuelles tout en freinant, voire en gelant, l’élargissement institutionnel. Cette appréciation reste prospective et dépendrait des équilibres gouvernementaux et parlementaires.

Une présidence Jean-Luc Mélenchon pourrait, à l’inverse, favoriser la poursuite des négociations.

Son programme pour 2027 reconnaît une perspective d’autonomie aux territoires insulaires et éloignés qui la demandent et envisage une « structure fédérative » dans une Sixième République. Cette orientation constitue un appui politique à la revendication martiniquaise, sans définir à elle seule le statut futur de la collectivité.

Le 15 juin 2026, Jean-Philippe Nilor a également annoncé le soutien du groupe LFI au projet d’habilitation concernant l’énergie, l’eau et l’assainissement. Un gouvernement soutenant cette ligne pourrait porter les textes nécessaires à des compétences plus étendues. Une incertitude demeurerait toutefois sur le calendrier : l’évolution martiniquaise serait-elle engagée dans les institutions actuelles ou intégrée à la refonte constitutionnelle annoncée ?

Les procédures juridiques s’imposeraient dans les deux scénarios. Les compétences attribuées par la loi ne pourraient être supprimées par une simple instruction présidentielle. Des habilitations supplémentaires resteraient possibles sous l’article 73. Un passage à l’article 74 ( ou toute autre variante tel un article 73-1) nécessiterait le consentement préalable des électeurs et une loi organique. Une organisation dépassant le cadre actuel exigerait une révision constitutionnelle ; la procédure de l’article 89 impose notamment l’adoption d’un texte identique par l’Assemblée nationale et le Sénat avant son approbation définitive.

La différence entre les deux perspectives porte donc sur la volonté nationale de soutenir l’élargissement du pouvoir local. Les positions actuelles du RN font envisager une progression plus difficile vers l’autonomie ; celles de Mélenchon rendent la négociation plus favorable, sans en garantir l’issue. Pour la Martinique, la portée réelle d’une réforme se mesurerait aux domaines dans lesquels elle pourrait décider durablement, aux garanties maintenues pour les habitants et aux ressources financières et administratives lui permettant d’exercer ces responsabilités.

Reste une interrogation politique. Le rejet du passage à l’article 74 lors de la consultation du 10 janvier 2010 ne préjuge pas de l’opinion actuelle sur un projet différent. Il rappelle toutefois la nécessité de distinguer les ambitions institutionnelles des élus du consentement de la population. Un éventuel effet sur le vote demeure une hypothèse.

Plus gènant dans cette affaire, compte tenu des réticences exprimées à l’égard de l’évolution institutionnelle, l’accord-cadre, s’il est perçu comme ouvrant une réforme insuffisamment partagée, ne pourrait-il pas devenir un facteur d’adhésion à Marine Le Pen, dont le parti s’oppose à l’autonomie normative envisagée ?

Gérard Dorwling-Carter