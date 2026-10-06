La fin de l’illusion d’un État-providence sans limites pourrait signer, en 2027, le retour brutal de l’autorité de l’État.

Un pays gagné par le pessimisme

Le moral économique et la confiance des Français atteignent un niveau historiquement bas. Selon le baromètre d’octobre réalisé par Odoxa pour AGIPI, Challenges et BFM Business, 90 % des personnes interrogées se disent défiantes face à l’avenir économique et l’indice de moral tombe à –80, un record depuis la création de l’indicateur. Les salaires réels stagnent ou reculent face à l’inflation, rompant avec l’espoir d’une progression continue du niveau de vie.

Déficits, dette, pouvoir d’achat sous pression, prix de l’énergie et de l’alimentation, instabilité politique et violences alimentent l’inquiétude. Celle-ci est particulièrement vive pour la jeunesse, confrontée aux difficultés scolaires, à l’accès à l’emploi et au logement, et à une mobilité sociale réduite. Sans perspectives pour ses jeunes, une société s’interroge sur sa cohésion.

Quand l’espoir collectif recule, la demande de protection et d’ordre progresse. Le retour de l’autorité s’impose ainsi dans le débat public. Il ne signifie pas nécessairement l’avènement d’un État illibéral : il rappelle qu’une société a besoin de règles, de sanctions lorsqu’elles sont transgressées et d’institutions capables de faire respecter les décisions communes. L’école, la justice, la police, les administrations et les collectivités sont toutes confrontées à cette exigence.

La contrainte budgétaire devient sociale

L’autorité suppose que l’État dispose de moyens financiers, humains et institutionnels. Or la dette réduit ses marges de manœuvre. La puissance publique a longtemps répondu aux tensions par davantage de dépenses, de prestations et de dispositifs compensatoires. Si les finances ne permettent plus de poursuivre cette logique, la contrainte budgétaire pourrait se traduire par un durcissement des règles sociales.

Le débat portera sur ce que l’État peut encore financer : réduction des déficits, contrôle de la dépense, aides conditionnées, obligations renforcées d’emploi ou de formation, lutte contre les fraudes. L’autorité budgétaire pourrait ainsi précéder ou accompagner l’autorité régalienne.

Mais l’équilibre entre droits et devoirs ne peut être légitime que si l’État assume aussi ses responsabilités. Il ne peut exiger davantage des individus tout en laissant se dégrader l’école, l’accès aux soins, les services publics ou les perspectives professionnelles. L’autorité ne saurait être seulement punitive : elle doit protéger, s’appliquer de façon prévisible et rester équitable. Faute de quoi, le durcissement nourrirait la défiance au lieu de la réduire.

La ligne de crête est là : répondre à la demande d’ordre sans transformer la crise sociale en crise démocratique. La restauration de l’autorité peut s’inscrire dans l’État de droit, à condition que les règles soient clairement définies, démocratiquement adoptées et appliquées de manière proportionnée. L’enjeu des prochaines années sera moins de savoir si l’État doit devenir autoritaire que de déterminer s’il peut redevenir crédible : lorsqu’il fixe une règle, protège les plus vulnérables, maîtrise ses finances et tient ses promesses.

Pour les Antilles, un changement de perspective

Cette évolution pourrait marquer le passage d’un modèle de protection reposant largement sur la dépense à un modèle accordant davantage de place à la responsabilité, à la discipline collective et à l’efficacité de l’action publique. La dette, le vieillissement démographique, le ralentissement économique et les tensions géopolitiques réduisent la capacité de l’État à amortir tous les chocs. La dépense à crédit ne peut, à elle seule, restaurer la sécurité, la croissance, la productivité, la confiance des jeunes ou l’équilibre des comptes. Mais le redressement financier ne réussira pas non plus si les règles communes sont constamment contestées ou mal appliquées.

Pour les Antilles, le changement pourrait être brutal. Les revendications locales ont souvent été formulées en partant du principe que l’État pourrait financer toujours plus de dispositifs, compenser davantage les surcoûts et répondre à de nouvelles demandes sociales. La crise de la dette remet cette hypothèse en question. Confronté à ses contraintes, l’État devra hiérarchiser ses dépenses, mieux évaluer les politiques publiques et demander davantage d’efforts aux collectivités comme aux bénéficiaires des aides.

La présentation de 54 milliards d’euros d’efforts budgétaires par le gouvernement pour le budget 2027 donne la mesure de ce tournant. La prochaine décennie ne pourra être seulement celle de la défense des acquis : elle devra aussi être celle de la production, de l’investissement et de la responsabilité. Eau, énergie, transports, santé, logement, éducation, agriculture, industrie, numérique et infrastructures devront être pensés avec la création de valeur et l’élargissement de la base productive.

Les politiques nationales pourraient également renforcer le conditionnement de certaines prestations, les contrôles contre la fraude et les exigences d’insertion professionnelle. Dans des territoires marqués par un chômage élevé et une forte proportion de jeunes éloignés de l’emploi, ces évolutions seraient particulièrement sensibles.

Les Antilles n’échapperont pas à l’équation nationale : faire davantage avec des ressources plus limitées. L’urgence est d’organiser la transformation du modèle avant que la contrainte financière ne l’impose brutalement. Cela suppose un discours de vérité sur les moyens disponibles, les responsabilités de chacun et le retour de l’autorité dans toutes les sphères de la société. Cela suppose aussi que les économies antillaises produisent suffisamment de richesses pour que la protection sociale ne repose pas exclusivement sur la redistribution venue de l’extérieur.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public