Curage de la rivière Monsieur : des tonnes de sédiments retirées pour prévenir les inondations

Le curage de la rivière Monsieur est en cours. Depuis le pont de Dillon, on peut observer une pelleteuse en action, en train de retirer des amas de terre accumulés au fond de la rivière. Cette intervention vise plus précisément à éliminer les sédiments stagnants, qui s’accumulent avec le temps et finissent par entraver le flux naturel de l’eau.

Cette opération, menée par la Communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) à la demande de l’édilité foyalaise, a débuté ce mercredi 6 novembre et se prolongera durant un mois. Elle vise à extraire environ 600 tonnes de sédiments sur cette portion de la rivière. Ce curage a pour but d’améliorer l’écoulement de l’eau, réduisant ainsi considérablement les risques d’inondation en cas de fortes précipitations, ce qui est crucial pour la sécurité des riverains et la préservation des infrastructures jusqu’à l’embouchure à Volga Plage.

Une démarche de prévention

Des opérations similaires ont été effectuées dans d’autres zones de Fort-de-France, comme pour la rivière Madame et la Ravine Bouillé, dans une démarche de prévention des inondations et de maintien de la qualité de l’environnement urbain et se poursuivront dans d’autres quartiers.

Claude Joseph, Elu délégué à la propreté et au cadre de vie, s’est rendu sur le site pour constater l’avancée des travaux. Les élus de Dillon, Jean Philippe Baltase , Kaylan Fagour, Mireille MeranvilleE, Romule Arthus ont exprimé leur satisfaction.

Aussi, Claude Joseph a souligné que cette opération permettra de sécuriser davantage les quartiers environnants en période de pluie et d’améliorer durablement l’aspect environnemental de la rivière Monsieur.

