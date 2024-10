DEUIL PÉRINATAL. Les 2eme assises, un appel à la solidarité et à la mobilisation…

“…ces assises pour sensibiliser à un sujet trop souvent entouré de silence…”

Le 26 octobre 2024, la Villa FL au Lamentin accueillera les Deuxièmes Assises du Deuil Périnatal de Martinique, un événement essentiel pour sensibiliser à un sujet trop souvent entouré de silence : la perte d’un enfant durant la grossesse, à la naissance ou peu après. Organisées par l’association Zétwal An Syèl, ces assises visent à briser le tabou autour du deuil périnatal et à offrir un espace de dialogue aux familles endeuillées, aux professionnels de santé et aux acteurs associatifs.

Un programme centré sur le soutien et l’action collective

Les Deuxièmes Assises du Deuil Périnatal poursuivent les objectifs fixés lors de la première édition en 2023, en approfondissant le dialogue sur des thématiques telles que la reconnaissance administrative du deuil périnatal et le vécu des pères endeuillés. Le programme de la journée inclura deux tables rondes, des témoignages poignants, ainsi qu’une projection de film, suivie d’un moment d’échanges avec le public.

Mathilde Edmond-Mariette Minoton, présidente de Zétwal An Syèl, souligne : « Cet événement est bien plus qu’une simple rencontre, c’est une étape cruciale pour reconnaître et accompagner les familles dans leur parcours de deuil. » Les membres de l’association souhaitent que ces assises renforcent la sensibilisation et créent un environnement propice à l’écoute et à la compréhension.

Un engagement pour briser le silence

L’association Zétwal An Syèl et ses partenaires espèrent que cet événement apportera une reconnaissance plus grande du deuil périnatal, en favorisant un espace où chaque voix pourra être entendue. Antoine Minoton, membre actif de l’association, rappelle que « les pères ont eux aussi besoin de soutien, et ces assises sont l’occasion pour eux de s’exprimer sur leur vécu. »

Cette deuxième édition est également un appel à la mobilisation de toute la société martiniquaise : « Le deuil périnatal touche tout le monde, que l’on soit parent, ami, ou professionnel de santé », affirme Marie-Flore Overli, chargée de mission pour l’événement.

Pourquoi participer ?

Ces assises représentent une opportunité unique de soutenir les familles endeuillées, de s’informer sur les enjeux du deuil périnatal et d’agir pour un changement sociétal durable :

Soutenir les familles endeuillées : Votre présence est un geste fort de solidarité. S’informer et échanger : Ces assises sont un espace pour apprendre et partager des expériences. Créer un impact durable : En participant, vous contribuez à faire progresser la reconnaissance du deuil périnatal dans la société.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Il est recommandé de s’inscrire pour garantir sa place. Inscriptions :

Pour plus d’informations, contactez l’association au 0696 26 24 88

