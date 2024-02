Discours d’ouverture à CANNA-BLISS Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis Terrance Drew

Mesdames et messieurs, bonjour.

Merci de vous joindre à nous à la conférence historique médico-légale sur le cannabis des Caraïbes, CANNA-BLISS. Aujourd’hui, nous nous trouvons au bord d’une ère de transformation, qui annonce non seulement l’évolution de nos pratiques de soins de santé, mais également une révolution en matière de durabilité économique pour Saint-Kitts-et-Nevis.

Alors que nous nous réunissons pour discuter du rôle du cannabis dans l’avenir de notre pays, je souhaite profiter de cette occasion pour approfondir les subtilités de notre voyage, un voyage qui englobe non seulement le domaine médical, mais qui résonne également avec le tissu même de notre société et économie.

L’appel à mettre fin à la résurgence de la guerre contre le cannabis est enraciné dans une compréhension profonde, une compréhension qui transcende les idéologies dépassées et adopte une approche plus compatissante, équitable et éclairée. Le récent jugement Sankofa a été un moment charnière, nous exhortant à réévaluer notre politique en matière de cannabis, en veillant à ce qu’elle soit conforme aux principes de justice, d’humanité et de responsabilité régionale.

La stigmatisation placée sur le cannabis au fil des années et pendant bien trop longtemps a eu un impact disproportionné sur des données démographiques et des communautés spécifiques, conduisant à l’incarcération injuste de nos jeunes les plus prometteurs. C’est une tache sur notre conscience collective – une réalité qui exige notre attention et des mesures correctives.

Notre vision pour Saint-Kitts-et-Nevis s’étend au-delà des avantages immédiats du cannabis médicinal. Elle est étroitement liée à l’essence même de la transformation de notre nation en un État insulaire durable. Aujourd’hui, j’insiste sur le lien vital entre la production de cannabis et non seulement la diversification économique, mais également l’aspect crucial de la sécurité alimentaire.

Le marché mondial émergent du cannabis médical et des produits artisanaux à base de chanvre présente des opportunités économiques sans précédent pour Saint-Kitts-et-Nevis et, en fait, pour l’ensemble de la région des Caraïbes. Notre Autorité du cannabis médicinal, guidée par les principes d’empathie, d’efficacité et d’équité, vise non seulement la rentabilité, mais aussi l’amélioration globale de la santé humaine et de l’environnement.

Explorons les valeurs fondamentales qui façonnent la mission et la vision de notre Medicinal Cannabis Authority – des valeurs qui soulignent notre engagement envers la compassion, la diversité, l’autonomisation, les soins de santé naturels, les solutions alternatives et la recherche. Dans la poursuite de ces valeurs, nous visons non seulement à établir une industrie, mais à créer un changement de paradigme dans notre approche des soins de santé, en embrassant la riche diversité de nos citoyens, de notre flore et de notre bien-être collectif.

Notre feuille de route, passant d’une phase de « démarrage » à l’étape « de mise à l’échelle », souligne l’importance des progrès biopharmaceutiques des produits cannabinoïdes d’origine naturelle et fondés sur des preuves. Il ne s’agit pas simplement d’entrer dans l’industrie lucrative du bien-être, mais aussi de susciter des progrès qui contribuent au bien-être de nos consommateurs locaux et internationaux.

Imaginez un avenir où nos citoyens et nos touristes auront accès à une variété de produits et de services à base de cannabinoïdes d’origine naturelle et fondés sur des données probantes, allant des soins de spa infusés au cannabis dans des centres de villégiature de premier ordre à la découverte de la cuisine à base de ganja lors d’une visite de la ferme biologique de Gideon. Nous ne parlons pas seulement de croissance économique, mais de création de points d’accès expérientiels qui répondent à divers besoins et préférences.

Notre collaboration avec la Southern University de Baton Rouge, en Louisiane, aux États-Unis, représente une avancée significative dans notre engagement en faveur de la recherche, de l’innovation et du partage des connaissances. La Southern University, pionnière dans le domaine, promet de faire progresser la recherche, l’innovation et l’application du cannabis médicinal pour le bénéfice mutuel des deux nations.

Cette semaine encore, nous avons accueilli une délégation de haut niveau de la Southern University pour renforcer davantage notre collaboration et elle est ici avec nous aujourd’hui. J’exprime notre gratitude à M. Myron K. Lawson, président du conseil de surveillance de la Southern University, à M. Dennis J. Shields, président-chancelier, et à l’ensemble de la délégation pour leur soutien et leur partenariat continus. Solidifié il y a à peine deux jours à Government House, le protocole d’accord signé avec la Southern University souligne notre engagement à tirer parti de leur expertise dans des domaines tels que le développement des cultures, la recherche sur les plantes médicinales (en particulier concernant le cannabis médicinal) et l’élevage. Cependant, cette collaboration ne concerne pas uniquement le cannabis ; il s’agit d’améliorer le bien-être et la prospérité globale de notre secteur agricole.

Maintenant, considérons le contexte plus large. Même ceux qui s’opposent initialement à la consommation de cannabis devraient reconsidérer l’efficacité de sa criminalisation. Nous avons vu des exemples notables, comme au Portugal, où la décriminalisation des drogues a entraîné une diminution de la consommation de drogues et des problèmes qui y sont liés. Même si nous reconnaissons que l’expérience du Portugal ne s’applique peut-être pas directement à Saint-Kitts-et-Nevis, son succès mérite d’être souligné.

Aux États-Unis, des études ont indiqué que la légalisation de la marijuana à des fins médicales n’est pas liée à une augmentation de la criminalité et pourrait en fait être associée à une baisse des taux d’agressions et d’homicides. Il ne s’agit pas d’une approbation d’une consommation illimitée, mais d’un plaidoyer en faveur d’une approche nuancée et fondée sur des preuves qui reconnaît la sécurité relative du cannabis pour une consommation responsable par les adultes.

Il est temps de lutter contre la stigmatisation entourant le cannabis, en le considérant non pas comme une drogue mortelle mais comme un catalyseur potentiel de changement positif. Nous devrions nous concentrer sur la résolution des problèmes de drogue les plus graves, et non sur la poursuite d’une guerre coûteuse et inefficace contre une substance aux avantages prouvés.

Que cette première conférence médico-légale sur le cannabis dans les Caraïbes, CANNA-BLISS, témoigne de notre engagement en faveur du progrès, de la durabilité et d’un avenir où le cannabis est adopté de manière responsable, libérant ainsi son potentiel pour le bien-être de nos citoyens et la prospérité de nos pays. nation.

Merci de votre attention et puisse CANNA-BLISS marquer le début d’une ère de transformation pour Saint-Kitts-et-Nevis