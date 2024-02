En 2022, l’Internal Revenue Service des États-Unis a reçu une injection historique de 80 milliards de dollars, en partie pour renforcer la capacité de l’agence assiégée à auditer les ultra-riches américains .

Ils ont décrit comment les agents enquêtant sur des fraudes fiscales présumées se heurtaient fréquemment à leur entourage – de formidables équipes d’avocats en chaussures blanches et d’experts fiscaux hautement spécialisés. Les agents étaient souvent surpassés, ont déclaré les anciens responsables. “Les personnes vraiment expérimentées ont tendance à se trouver à l’extérieur [de l’IRS]”, a déclaré Charles Rettig, qui a dirigé l’IRS sous l’ancien président Donald Trump et l’a quitté en 2022. “C’est un obstacle majeur.” Les enquêtes de l’ICIJ, telles que les Panama Papers et les Paradise Papers, ont révélé comment les personnes et les entreprises fortunées s’entourent souvent de structures juridiques complexes pour réduire leurs factures fiscales – ou les éviter complètement. Pour suivre le rythme des manœuvres fiscales en constante évolution, l’IRS doit se moderniser, estiment les observateurs, tout en évitant les attaques politiques constantes. “Ce sera un combat à chaque fois”, a déclaré Jean Ross, chercheur principal au Center for American Progress, un groupe de réflexion basé à Washington.