Dominique: Journée internationale de la femme 2024

“Les droits de l’homme sont les droits de la femme, et les droits de la femme sont les droits de l’homme” Hilary Rodham Clinton.

Dans les années 1970, l’expression “femmes dans le développement” est née d’un réseau de professionnels du développement qui remettaient en question l’idée que le développement économique avait des effets identiques, égaux et positifs sur les hommes et les femmes. Il est devenu évident que les interventions devaient être adaptées pour garantir que les femmes intègrent avec succès les interventions sociales et en tirent profit.

les femmes intègrent et bénéficient des interventions sociales. Leur représentation a changé la façon dont les femmes étaient perçues et incluses dans le développement des Caraïbes.

L’idée que les droits des femmes sont des droits de l’homme circule depuis le début des années 1980. Elle est toutefois entrée dans l’histoire en 1995, lorsque la première dame des États-Unis, Hilary Rodham Clinton, a prononcé un discours provocateur lors de la session spéciale du quatrième congrès mondial des Nations unies sur les femmes, à Pékin. Ce discours a établi son identité politique et a propulsé les questions relatives aux femmes sur le devant de la scène.

Simultanément, les femmes des Caraïbes ont utilisé leur voix pour créer des espaces de lobbying en faveur de leurs droits. Grâce à leur représentation, des femmes comme Peggy Antrobus, qui a transformé le paysage du développement en créant la Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), la Women and Development Unit (WAND) à l’University of the West Indies et Development Alternatives for Women in a New Era (DAWN), ont créé des opportunités pour les femmes qui n’avaient jamais été envisagées auparavant dans la région. Même après avoir créé des espaces pour que les femmes soient représentées et défié les gouvernements d’être plus inclusifs, elle continue d’implorer la jeune génération : “Ne perdez pas votre temps à réinventer les roues ; bâtissez sur ce que nous avons fait, mais ne vous laissez pas limiter par cela”

Et ce n’est certainement pas ce que nous avons fait. La présence de femmes à des postes de pouvoir dans les gouvernements, les universités, le secteur privé et bien d’autres domaines en témoigne. Nous avons assisté à des changements sociétaux, depuis l’autorisation donnée aux femmes de conduire des véhicules de transport public à Trinité-et-Tobago jusqu’au port du pantalon par les enseignants en Jamaïque, en passant par l’accession de femmes au poste de premier ministre dans l’ensemble de la région. Les femmes continuent de jouer un rôle important dans le développement social et économique des Caraïbes.

Les femmes qui travaillent dans le domaine du développement savent qu’un monde meilleur ne peut exister sans collaboration, ce qui nécessite diversité et inclusion. Par leur représentation, elles nous ont montré que toutes les personnes, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur nationalité, de leur appartenance ethnique, de leur langue ou de leurs capacités, méritent d’être protégées par l’État et traitées avec respect. Nous devons continuer à mettre la main à la pâte, à tenir les gouvernements, le secteur privé et même la société civile responsables de leurs actions discriminatoires à l’égard des personnes marginalisées. Nous devons nous efforcer de construire un monde accessible à tous, de créer un sentiment d’appartenance et d’être à l’abri des atteintes physiques et psychologiques.

J’applaudis leur travail et je continuerai à collaborer avec eux afin d’encourager l’inclusion par la représentation dans le développement des Caraïbes.