Les dirigeants de la CELAC veulent que les Caraïbes/l’Amérique latine restent une zone de paix.

Dominica News Online –

Les dirigeants de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) se sont réunis vendredi à Saint-Vincent pour son huitième sommet, et ont affirmé qu’ils voulaient que la région reste pacifique.

La nouvelle présidente du groupe de nations, la Hondurienne Xiomara Castro, a déclaré aux dirigeants que la région était restée exempte de guerre en dépit des difficultés rencontrées.

“Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons réussi à maintenir notre coutume historique d’être une zone exempte de guerre”, a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, nous devons réaffirmer notre engagement : jamais un peuple d’Amérique latine et des Caraïbes n’utilisera la violence contre un pays frère. Les problèmes et les différences entre les pays de ce bloc doivent être résolus entre nous, sans ingérence ou pression extérieure, en utilisant le dialogue comme outil et en pensant toujours au bien-être régional et à l’autodétermination des peuples”.

Elle s’est décrite comme une défenseuse de la paix.

“Je suis une défenseuse de la paix. L’Amérique latine doit faire entendre sa voix”, a-t-elle déclaré.

La réunion s’est déroulée dans un contexte de tensions frontalières entre le Venezuela et la Guyane, qui ont dégénéré en crise en 2023 lorsque le Venezuela a organisé un référendum pour revendiquer la région de l’Essequibo. Près des deux tiers de ce qui est considéré comme la Guyane se trouvent dans l’Essequibo, une région de 159 500 kilomètres carrés luxuriante de jungles et d’exploitations agricoles.

L’affaire est actuellement portée devant la Cour internationale de justice (CIJ) et les tensions se sont largement apaisées lorsque les deux pays ont convenu, à la fin de l’année dernière, d’éviter l’escalade et de tenter de régler le différend par la voie diplomatique et sans recourir à la force. Malgré cela, le Venezuela a renforcé sa présence militaire près de la frontière avec la Guyane et les craintes d’un conflit ouvert subsistent.

Toutefois, lors du sommet de la CELAC, le président de la Guyane, le Dr Irfaan Ali, a déclaré que son pays restait déterminé à faire de l’Amérique latine et des Caraïbes une zone de paix.

“Nous sommes prêts à accepter l’arrêt de la Cour sur cette question”, a-t-il déclaré. “Je peux vous assurer que la Guyane reste fermement attachée au processus judiciaire international, ainsi qu’au maintien de notre région en tant que “zone de paix”. Nous voulons la paix. Nous voulons la prospérité pour nos voisins et tous les habitants de la région. Nous voulons être les gardiens de nos frères et de nos voisins”.

Il s’est dit prêt à dialoguer avec le Venezuela pendant que la question de la frontière est soumise à la CIJ.

“Je suis prêt à parler avec le président Maduro de tout ce qui peut contribuer à améliorer les relations entre nos deux pays”, a-t-il fait remarquer.

La réunion a également été dominée par l’offensive israélienne dans la bande de Gaza, mais les dirigeants ne sont pas parvenus à une déclaration unanime à ce sujet.

Au total, 24 pays, sur les 33 que compte la CELAC, ont signé une déclaration soutenant la résolution des Nations unies en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Lors de la conférence de presse finale du sommet, le ministre des affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina, a déclaré que la “déclaration n’avait pas été entièrement signée par tous les membres de la CELAC” et qu’elle faisait partie d’un “débat interne”.

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a participé au sommet.