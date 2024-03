Haïti : L’état d’urgence lancé après l’évasion du pénitencier national

La capitale haïtienne est en alerte après une grosse évasion de prisonniers causée par une attaque de gangs armés dans la nuit du 2 au 3 mars, où une dizaine de personnes ont perdu la vie. Environ une centaine des 3 800 détenus sont encore dans la prison. Les forces de l’ordre ont tenté de repousser l’attaque, faisant des blessés parmi les prisonniers et le personnel.

Plus on avance, plus ça s’empire. Port-au-Prince, est en état d’urgence après l’évasion massive de détenus au pénitencier national. Dans la nuit du 2 au 3 mars, des gangs armés ont attaqué la prison, causant la mort d’au moins une dizaine de personnes, d’après des sources de l’AFP et du RNDDH. Selon les sources locales seulement une centaine des 3 800 détenus initiaux sont encore présents.

La nuit a débuté par une tentative des forces de l’ordre de repousser l’assaut des gangs contre le Pénitencier national et la prison de Croix des Bouquets, selon le gouvernement. Le bilan comprend plusieurs blessés parmi les prisonniers et le personnel de l’Administration pénitentiaire. Le gouvernement condamne les “déchaînements de criminels lourdement armés” cherchant à libérer des individus détenus pour des crimes graves, allant jusqu’à exécuter des civils et piller des biens publics et privés.

La Gazette d’Haïti rapporte que parmi les prisonniers libérés figurent des membres de gangs puissants et des inculpés dans l’assassinat du président Jovenel Moïse. La prison, principal centre carcéral d’Haïti, avait été surveillée par des assaillants via un drone avant l’assaut coordonné des gangs samedi soir.

La situation reste tendue, avec des gangs armés agissant sous le label “Vivre ensemble”, menant des attaques coordonnées depuis jeudi. Au moins quatre policiers ont été tués, et la communauté internationale suit de près cette escalade de violence en Haïti.