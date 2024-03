Le rectorat de Martinique annonce un plan d’actions pour rétablir la sérénité au collège Suzanne Roussi-Césaire

Face aux difficultés rencontrées par le collège Suzanne Roussi-Césaire des Trois-Îlets, le rectorat de Martinique a dévoilé, dans un communiqué de presse daté du 5 mars 2024, un plan d’actions complet visant à rétablir un climat scolaire apaisé au sein de l’établissement. “Il ressort de ces échanges que les difficultés rencontrées, largement décrites et commentées par chacune des parties concernent le vivre-ensemble au sein de l’établissement et sont intimement liées à des relations interpersonnelles dégradées pour de multiples raisons.”

Suite à des rencontres avec des représentants de la communauté éducative, organisées les 1er et 4 mars derniers, le rectorat a identifié que la dégradation du climat scolaire résultait principalement de tensions interpersonnelles entre les différentes parties prenantes. “Particulièrement conscient des difficultés rencontrées par chacune des parties, le rectorat entend poursuivre et renforcer toutes les actions nécessaires à l’installation d’un climat serein au sein de l’établissement et propice à l’épanouissement des élèves et au bien-être des personnels.”

Un plan d’actions concret pour restaurer la sérénité

Afin de remédier à cette situation préoccupante, le rectorat a élaboré “un plan soutenu d’actions concrètes” qui sera déployé sur plusieurs mois. Parmi les mesures annoncées figurent “le recours à un médiateur tiers qui sera présent dans la durée”, ainsi que “le développement d’actions de cohésion pour les élèves et l’ensemble des personnels”.

Pour garantir la sécurité de tous, “la présence des forces de sécurité (académique, municipale et nationale)” sera renforcée au sein de l’établissement. De plus, “une cellule d’écoute au collège et des consultations par des psychologues pour les personnels et les élèves” seront mises en place afin d’accompagner chacun dans cette période difficile.

Enfin, “un personnel du rectorat” sera spécifiquement dédié à aider le collège à créer un collectif constructif et à concevoir et déployer ce plan d’actions ambitieux.

Un suivi rapproché pour assurer la réussite du plan

Dans le but d’assurer la mise en œuvre efficace de ces mesures, “un comité de suivi sera installé le mardi 05 mars au collège Suzanne Roussi Césaire.” Ce dernier, réunissant toute la communauté éducative ainsi que les partenaires locaux, “se tiendra tous les mois” pour faire un point d’étape sur les avancées du plan d’actions.

La rectrice a tenu à réaffirmer “son soutien à l’ensemble de la communauté éducative” et “l’attention toute particulière des services du rectorat pour cet établissement”. Elle insiste sur le fait que “l’apaisement dans l’établissement ne peut être possible qu’avec l’implication de toutes les composantes de la communauté éducative et des forces vives œuvrant pour le bien vivre-ensemble en Martinique.”