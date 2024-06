Education : le Lycée Zobel et la Caribean Maritime University signent un contrat stratégique

Le Lycée Polyvalent Joseph Zobel et la Caribbean Maritime University (CMU) ont conclu le 24 mai 2024 une convention visant à améliorer la formation des étudiants en mettant l’accent sur la maintenance portuaire. Une collaboration visant à renforcer l’intégration régionale dans la Caraïbe.

Ce 24 mai 2024, c’est une alliance stratégique qui a été forgée pour des étudiants caribéens. Le Lycée Polyvalent Joseph Zobel (LPO) et la Caribbean Maritime University (CMU) de la Jamaïque viennent de signer une convention historique visant à améliorer la formation des étudiants, renforcer la coopération éducative et offrir des opportunités accrues de mobilité et de reconnaissance internationale. Ce partenariat a été célébrée lors d’une cérémonie officielle à l’ambassade de France en Jamaïque, en présence de l’ambassadeur Olivier Guyonvarch et de Ibrahim Agjagunna, qui ont cosigné l’accord aux côtés du proviseur du LPO, Henri Guiose, et du président de la CMU, le Professeur Andrew Spencer.

Objectifs et avantages du contrat

Ce contrat vise à améliorer la formation des étudiants en maintenance industrielle, portuaire et aéronautique. Elle permet aux élèves de valider des unités de compétence certifiées par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) via la CMU, augmentant ainsi leur employabilité mondiale. Il a ainsi pour but de permettre aux étudiants de bénéficier d’une reconnaissance partielle ou totale de leurs diplômes. Le partenariat facilite la mobilité étudiante dans la Caraïbe grâce à des programmes comme Erasmus+, et met un accent particulier sur la maintenance portuaire, renforçant ainsi les compétences des étudiants dans ce secteur clé. “Grâce à cette convention, nos élèves bénéficieront de trois bourses gratuites sur une période de cinq ans,” explique Olivier Rémisse, délégué aux formations professionnelles Lycée Zobel. “Cela offre une opportunité précieuse pour nos étudiants de poursuivre leur formation sans les contraintes financières habituelles.”

Les élèves du LPO bénéficieront d’une formation de pointe en maintenance portuaire, appuyée par l’expertise et les ressources de la CMU, une institution de référence dans la région caribéenne. La CMU, avec ses infrastructures modernes et ses liens étroits avec l’industrie maritime, permettra aux étudiants de développer des compétences pratiques et techniques directement applicables sur le terrain. Ils seront ainsi préparer à des carrières prometteuses dans les ports du monde entier, en leur offrant des connaissances approfondies et des opportunités concrètes d’apprentissage au cœur des activités portuaires.

Bien plus qu’un simple partenariat : une stratégie d’intégration régionale

Bien loin de n’être qu’une simple petite alliance entre deux établissements, ce partenariat est bien plus que ça. Il s’agit d’une vision stratégique visant des objectifs encore plus précis qu’elle ne laisse paraître. D’abord, elle a pour but de renforcer l’intégration régionale caribéenne et à réduire la fuite des “cerveaux” vers la France hexagonale en offrant aux étudiants des opportunités d’études et de carrière attractives au sein de la région. De plus, cette collaboration permet aux apprenants de bénéficier d’une reconnaissance mondiale des compétences acquises, grâce aux validations du CMU certifiées par l’Organisation Maritime Internationale (OMI), augmentant ainsi leur employabilité à l’échelle globale. “Le nouveau statut de la Martinique dans le cadre du CARICOM ouvre de nouvelles possibilités pour la mobilité de nos étudiants, leur permettant ainsi de bénéficier d’opportunités d’apprentissage et de stages dans toute la région des Caraïbes,” reprend Olivier Rémisse.

Enfin, ce partenariat a aussi pour but de prouver la viabilité des collaborations entre les secteurs publics et privés pour répondre aux défis communs de la formation et de l’insertion professionnelle. Le projet est soutenu par la Collectivité Territoriale de la Martinique, la BPI, les entreprises locales via l’AMPI, ainsi que les services de l’académie de Martinique et les chambres consulaires, démontrant ainsi l’engagement collectif pour le développement et l’épanouissement des jeunes talents de la région.

Thibaut Charles

