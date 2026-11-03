Hommage à Jean-Pierre Fiard, botaniste de la Martinique

Le botaniste Jean-Pierre Fiard s’est éteint à l’âge de 83 ans. Arrivé de Savoie en 1967, il a consacré l’essentiel de ses travaux à la flore et aux forêts de la Martinique. Mme Madeleine Jouy de Grandmaison, vice-présidente du Conservatoire botanique national de Martinique, retrace son parcours.

Professeur de philosophie, Jean-Pierre Fiard rejoint la Martinique en 1967. C’est dans l’enseignement qu’il rencontre Mme Madeleine Jouy de Grandmaison, alors professeure de sciences naturelles. Une amitié fraternelle naît entre eux.

Photographe de talent selon Mme Jouy de Grandmaison, il parcourt le territoire, des forêts du nord à la Savane des pétrifications. Autour d’eux se constitue un groupe de passionnés, parmi lesquels Gérard Chauvin, M. Portecop et Lucienne Maurice. Le contexte s’y prêtait : « les sciences de la vie et de la Terre étaient rentrées dans les programmes scolaires », rappelle l’ancienne eurodéputée.

En 1994, Jean-Pierre Fiard soutient une thèse de doctorat en botanique consacrée aux forêts du nord de la Pelée et aux édifices volcaniques du piton du mont Conil et du morne Sibérie. Il joue un rôle clé dans l’inscription de la Montagne Pelée et des pitons du Carbet au patrimoine mondial de l’Unesco, dont il a rédigé, selon Mme Jouy de Grandmaison, le plaidoyer sur le plan botanique. Un hommage lui avait été rendu de son vivant à la Maison des volcans. Ses mérites avaient aussi été reconnus par Aimé Césaire, rapporte-t-elle.

Il a accompagné Mme Jouy de Grandmaison lorsque les galeries de géologie puis de botanique sont devenues muséum d’histoire naturelle. De la galerie est issu le conservatoire botanique, devenu depuis le Conservatoire botanique national.

« C’est un pilier. C’est quelqu’un qui a mis à la disposition du Martiniquais ses connaissances », souligne Mme Jouy de Grandmaison. Il y a trois ans encore, il se rendait régulièrement sur le terrain. Elle souhaite que cet héritage soit porté à la connaissance des jeunes et qu’un espace forestier de Fort-de-France porte son nom.

La présidente, les membres du bureau, le directeur et l’ensemble de l’équipe du Conservatoire botanique national de Martinique s’associent à Mme Madeleine Jouye de Grandmaison pour rendre un hommage solennel à Jean-Pierre Fiard, dont les travaux et l’engagement ont profondément marqué l’histoire du Conservatoire. “Nous saluons la mémoire de cet éminent botaniste ainsi que le précieux héritage scientifique qu’il a légué à la structure”.