In mémoriam : Gérard Mérida, le maître de la discrétion

Térèz Léotin partage ses souvenirs à propos de son collègue récemment décédé : Gérard Mérida.

Qui sait, aujourd’hui, que dans la commune de Rivière-Pilote et plus précisément au quartier Josseaud, l’école élémentaire mixte Élie Scholastique possédait sa propre radio ? Qui le sait ? Pas grand monde. On ne se souvient guère que dans ce quartier une expérience innovante a permis à des élèves de découvrir la technologie nommée radio.

En effet, après que la radio du collège, initiée par le défunt professeur Fred Éginer avait fermé ses portes définitivement, le matériel récupéré ainsi que les animateurs ont été dirigés vers l’école élémentaire de Josseaud, une école de 10 classes qui comptait 250 élèves.

S’aidant notamment des fonds de la caisse de l’école et aussi en organisant une petite cagnotte, l’équipe éducative ainsi que les parents informés, tous très motivés, ont participé au frais d’installation du studio, et c’est ainsi que sous l’appellation Radio ti-manmay (RTM) la nouvelle structure voyait le jour au début des années 1990.

Au rythme de leur emploi du temps, toutes les classes de l’école ainsi que les élèves des communes avoisinantes qui le voulaient, étaient les animateurs de cette radio. Chaque matin l’on pouvait discuter de sujets débattus dans les classes, parler, lire sur les antennes, s’exprimer, donc, faire profiter aux autres de sa propre expérimentation, apprendre à se documenter sur les faits météorologiques, être en mesure de présenter le journal en tenant compte des actualités relatés dans d’autres médias, etc… etc… L’après-midi était réservé aux chants, aux contes ainsi qu’à l’eéchange avec des artistes, des auteurs…etc… etc… tout cela jusqu’en 2007 où sous l’égide d’un autre directeur, des difficultés récurrentes sont arrivées à bout de la ténacité des plus coriaces.

La radio amenait à chercher, trouver et donner en partage aux autres. Les élèves participant aussi à leur propre éducation, l’école était vivante puisque « créer c’est aussi exister ». Beaucoup d’élèves issus de cette école ont pu par la suite présenter, montrer leur compétence acquise dès l’enfance et Estelle Emica, une des élèves, fut notamment présentatrice du bulletin météorologique sur Martinique Première, TCI (Télé Caraïbe International).

Mais qui donc direz-vous était à la tête d’une entreprise si audacieuse, ayant comme objectif de favoriser le pouvoir d’inventer tout en révolutionnant l’éducation ? Ce directeur qui, comme le dit Albert Einstein, savait que « La créativité c’est une intelligence qui s’amuse,* » n’a jamais fait de bruit autour de sa personne. Il a laissé Josseaud en 1993 et fut remplacé par Mathieu René.

Aujourd’hui, lui qui avait continué à Ducos avec un vélo expérimental, cet homme, Gérard Mérida, (1945-2024) directeur d’école, lui, le maître de la discrétion, néanmoins commandeur de l’efficacité a tiré sa révérence vers d’autres cieux, et ce dans la plus grande humilité, pour ne rien changer à ses habitudes.

Nous le remercions pour sa grande perspicacité et sa vision d’avant-gardiste. Nous, collègues et amis, présentons à son épouse, à son frère jumeau Georges et à ses enfants nos plus sincères condoléances.

Térèz Léotin

Directrice honoraire écoles de : Josseaud, Macouba, Vauclin, Schœlcher.

