IN MEMORIAM. HOMMAGE À ÉRIC, NOTRE AMI ET CAMARADE.

ÉRIC MONGÉRAND 16/01/1956 – 14/10/2024

Toute La Martinique Ensemble se joint à moi par ce texte pour rendre hommage à Eric, un camarade, un ami, un militant passionné et un amoureux inconditionnel de la Martinique.

Sa disparition laisse un vide dans nos cœurs et au sein de notre communauté. En quelques mois seulement, Éric a su tisser des liens intenses illuminant notre chemin de ses connaissances et expériences.

Éric avait choisi sans se mettre en avant, d’être un engagé dans la vie politique. Dans ses argumentaires précis et éclairés, il savait présenter ses idées avec clarté et au-delà des mots, il avait cette capacité à comprendre les enjeux et les préoccupations de chacun, à écouter et à dialoguer. C’était un homme pour qui le débat, aussi véhément soit-il, n’était pas un affrontement, mais un moyen d’enrichir la réflexion collective.

Nous perdons un soldat dans les actions que nous menons pour notre territoire. Cependant, il a su insuffler une telle énergie et une telle passion qu’il en aura sûrement inspiré bien d’autres. Je reste persuadé que plusieurs parmi nous porteront haut son flambeau, continuant son combat pour une Martinique plus juste et plus solidaire.

Les valeurs qu’Éric défendait – l’amour de notre terre, la justice sociale, et le respect de tous – la résilience resteront gravées dans notre mémoire et guideront notre action.

Puisque tu pars, alors Bon voyage, Éric. Tu auras à jamais une place au cœur de notre engagement militant marqué des valeurs que tu as défendues auprès de la Martinique Ensemble.

Nous ne t’oublierons pas, car ce flambeau sera repris dans tous les combats que nous continuerons de mener pour notre pays.

MAX PIED

