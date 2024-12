Jean-Yves BONNAIRE Président De Contact entreprises écrit à ses adhérents.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents,

Aux menaces, ont succédé des exactions. Aux destructions ont succédé des pertes économiques considérables, des drames humains et l’incertitude globale qui plonge l’ensemble de l’économie martiniquaise dans la nuit.

Les inquiétudes des uns et des autres sont justifiées. Il ne faut pas minimiser les risques réels de récession durable que fait courir à l’économie locale une crise qui alterne périodes de haute tension et périodes en apparence plus calme.

Dans un tel contexte, nous avons en premier lieu exprimé notre solidarité à un maximum d’acteurs sinistrés qu’ils soient adhérents ou pas de notre association. Dans ces moments compliqués, la solidarité et l’entraide sont deux attitudes qui souvent permettent de passer le cap en continuant à imaginer un demain.

Tout en gardant nos marges de manœuvre, nous avons constamment recherché avec les autres organisations du monde patronal une posture défensive unitaire. Cette recherche du juste positionnement de Contact-Entreprises et de l’efficacité la plus grande pour contrer les forces du désordre et leurs alliés de circonstance est avant tout basée sur la condamnation ferme de tous les actes inacceptables. La ligne rouge a plusieurs fois été franchie sur les derniers 100 jours.

Depuis deux mois nous avons réorganisé et renforcé nos moyens internes et externes de défense des entreprises avec l’activation de la cellule de crise dont nous avions voté le principe en assemblée générale ordinaire au mois de juin dernier. Malgré la situation nébuleuse à bien des égards, nous regardons aussi l’avenir avec confiance tout en restant vigilants au quotidien. Soyez certains que nous restons totalement mobilisés pour accompagner cette sortie de crise avec la responsabilité nécessaire afin que l’entreprise privée cesse d’être le bouc émissaire des frustrations et des échecs des uns et des autres, mais qu’au contraire elle devienne le pilier incontesté du rebond socio-économique. En effet, nous pensons fermement que seule la création de valeur durable permettra à la Martinique de retrouver un équilibre propice au développement apaisé du territoire.

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Des initiatives supplémentaires se mettent en place au sein de Contact-Entreprises pour apporter de nouvelles réponses à des problématiques émergeantes. Ces initiatives réclameront parfois votre plus grande implication chaque fois que ce sera possible et chaque fois que ce sera utile à notre cause. Notre force est dans le collectif et l’unité.

Salutations solidaires,

Jean-Yves BONNAIRE

Président

