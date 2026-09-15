JEP 2026. « Création dans la Ville », le Saint-Esprit à parcourir autrement

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Centre culturel de rencontre Les Coulisses inaugure, samedi 19 septembre, un nouveau parcours urbain au cœur du Saint-Esprit. Baptisé « Création dans la Ville », il relie quinze lieux patrimoniaux, architecturaux et artistiques et invite à découvrir autrement le bourg, son histoire et les créations qui s’y sont développées depuis 2021.

Patrimoine et création contemporaine se rencontrent dans les rues du Saint-Esprit. Pour les Journées européennes du patrimoine, Les Coulisses proposent de sortir des lieux traditionnels de visite pour faire de la ville elle-même un espace de découverte.

« Création dans la Ville » prend la forme d’un parcours composé de quinze points d’intérêt répartis dans le bourg. Il ne s’agit pas d’un itinéraire imposé, le visiteur peut effectuer l’ensemble du parcours ou découvrir séparément les différentes étapes, à son rythme.

À chaque point, une signalétique permet, grâce à un QR code accessible depuis un smartphone, de retrouver photographies, vidéos, archives, créations sonores, textes, témoignages ou encore prises de vue à 360 degrés. Le numérique vient ainsi compléter la découverte physique des lieux et donner accès aux coulisses des projets artistiques qui y ont été accueillis.

La mémoire des créations

Le parcours raconte aussi cinq années de présence artistique au Saint-Esprit. Depuis 2021, Les Coulisses ont accueilli des artistes en résidence dans des domaines aussi différents que les écritures contemporaines, le spectacle vivant, la création sonore, l’image ou la recherche. Plusieurs projets se sont construits directement au contact de la ville, de ses habitants et de ses mémoires.

Parmi eux figurent notamment La Bou sou la po de la compagnie Lolita Monga, AMPAWA ! de la compagnie Track, Murmures de la compagnie Le Rêve de la soie ou encore Résonances de la compagnie Gondwana. Des créations venues de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion ou encore du Brésil, qui témoignent de l’ouverture géographique et artistique du projet.

L’ambition est également de donner une autre lecture du patrimoine spiritaine. Les Coulisses entendent montrer les bâtiments et les espaces publics non seulement pour leur histoire ou leur architecture, mais aussi pour les usages, les récits et les créations dont ils ont été le support. Le parcours doit ainsi rendre visibles les démarches artistiques accompagnées depuis 2021 tout en proposant une médiation accessible et durable.

L’Ancien Abattoir comme point d’ancrage

Le lancement aura symboliquement lieu à l’Ancien Abattoir du Saint-Esprit, rue Gueydon. Construit en 1939, ce bâtiment constitue le site patrimonial de référence du Centre culturel de rencontre. Sa réhabilitation doit permettre d’y développer un lieu consacré à la création, à la recherche, à la transmission et aux rencontres.

Labellisé Centre culturel de rencontre le 4 juillet 2025, Les Coulisses poursuit un travail engagé depuis 2021 autour de la création contemporaine, des écritures et des patrimoines. Le communiqué précise qu’il s’agit du seul Centre culturel de rencontre d’Outre-mer.

Le parcours inauguré à l’occasion des JEP ne disparaîtra pas après le week-end patrimonial. « Création dans la Ville » est conçu comme un parcours permanent, librement accessible, que chacun pourra ensuite découvrir au gré de ses déplacements dans le Saint-Esprit.

Le programme, samedi 19 septembre 2026

15h30 : lancement du parcours « Création dans la Ville », puis découverte du parcours reliant 15 points d’intérêt dans le bourg du Saint-Esprit.

Point de départ : Ancien Abattoir, rue Gueydon, Saint-Esprit

Accès : libre et gratuit, tout public

Stationnement : parking du stade André Kabile

À partir de ce lancement, le parcours pourra être suivi librement à l’aide des signalétiques et contenus numériques disponibles à chacune des étapes.

Philippe Pied

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