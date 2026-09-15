La mémoire musicale comme héritage vivant

Christian Boutant

MÉMOIRE ET TRANSFORMATIONS



Détail de la couverture de l’ouvrage présenté par Christian Boutant.

01 Vous avez observé pendant plus de trente ans la musique martiniquaise et guyanaise depuis une position privilégiée. Avec le recul, quel est, selon vous, le changement le plus profond qu’a connu le monde de la musique dans nos territoires ?

Deux changements majeurs se sont produits : la mort du disque et du marché de la musique enregistrée, ainsi que la révolution numérique. Cette dernière a, dans le même temps, libéré la communication promotionnelle autour de la musique en réduisant considérablement les coûts publicitaires. Il est désormais possible de communiquer sans avoir à dépenser des sommes astronomiques auprès des médias – presse, radio ou télévision.

02 Votre livre contribue à conserver une mémoire qui, sans témoignages ni archives, pourrait progressivement disparaître. Y a-t-il des artistes, des métiers, des lieux ou des moments de notre histoire musicale qui ont, selon vous, été insuffisamment reconnus ou racontés ?

Il reste surtout à faire connaître certains éléments importants : le combat de Fernand Donatien pour faire émerger notre patrimoine ; l’investissement extraordinaire d’Eugène Mona ; l’itinéraire de La Perfecta, avec le prodigieux Daniel Marie-Alphonsine ; ou encore la place prise par les femmes dans les chansons.

Nous ne pourrons jamais citer tout le monde, mais il me plaît de mentionner également Edgar Septour, Roland Brival, Rosetta et Alfred Varasse, qui ont affiché des positions innovantes et courageuses, ainsi que Ronald Rubinel et, bien sûr, Polo Rosine, dont les contributions restent marquantes.

Mais il y en a tellement d’autres… C’est d’ailleurs l’un des objectifs de mon livre, dans lequel je tente de mettre en lumière plusieurs acteurs déterminants.

VALORISER LES ARTISTES

Archive de presse : Christian Boutant défend déjà la valorisation des artistes.

03 Vous avez côtoyé plusieurs générations d’auteurs, de compositeurs, d’interprètes et de producteurs. Au-delà du talent artistique, qu’est-ce qui a fait la différence entre ceux qui sont parvenus à construire une carrière durable et ceux qui sont restés dans l’ombre ?

Souvent, les choses sont liées au statut. Dédé Saint-Prix, Ralph Thamar et d’autres ont dû cesser leur activité professionnelle initiale pour se consacrer pleinement à la musique. Jadis, il était impensable d’envisager le métier de musicien comme une véritable profession. Le statut joue donc un rôle déterminant.

Construire une carrière durable et lui donner une grande envergure reste réservé à peu de personnes. Il faut savoir s’entourer, se renouveler et se faire un nom, dans un contexte où le succès est souvent éphémère et ne concerne qu’un nombre limité d’artistes.

LE MÉTIER FACE AU NUMÉRIQUE

Archive professionnelle : une trajectoire au service de la musique et de la culture.

04 À l’heure du streaming, des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, le métier d’artiste n’a plus grand-chose à voir avec celui que vous avez découvert à vos débuts. Ces transformations représentent-elles, selon vous, davantage une chance ou une menace pour les créateurs de Martinique et de Guyane ?

Comment résister à cet envahissement numérique dans un monde libéral ? Il faut nécessairement s’adapter, réfléchir collectivement et se montrer efficace, tout en veillant à éviter les déséquilibres culturels, professionnels, sociaux, moraux ou encore éducatifs. Vaste programme…

Il ne faut surtout pas rester inactif. Nous devons poursuivre la réflexion afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles dans ce nouveau contexte. Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai essayé d’alerter sur ces enjeux, hélas sans grands résultats. Mais le moment viendra… Il faut l’espérer.

FAIRE RAYONNER LES TALENTS

Dix années d’action culturelle et professionnelle retracées dans une archive de la SACEM.

05 Nos artistes disposent aujourd’hui d’outils leur permettant potentiellement de toucher un public mondial sans quitter leur territoire. Pourtant, peu parviennent encore à franchir durablement les frontières. Selon vous, que manque-t-il aujourd’hui à l’écosystème musical martiniquais et guyanais pour mieux exporter ses talents ?

Le monde a beaucoup changé en peu de temps, en une trentaine d’années environ. Les technologies, les activités numériques et, désormais, l’intelligence artificielle vont tout bouleverser. Mais dans quel sens ?

Nous avons besoin d’ingénierie, d’encadrement, d’imagination, mais aussi de travailler collectivement. On n’imagine pas qu’autrefois, presque aucun artiste de chez nous n’était exposé dans les médias ni en mesure de remplir des salles à Paris ou ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, c’est chose faite : le résultat est là.

Il faut maintenant aller plus loin, être plus performants, élaborer de nouvelles stratégies et être davantage représentés au sein des différents organismes hexagonaux. La démarche visant à faire reconnaître le zouk et la biguine par l’UNESCO, au titre du patrimoine de l’humanité, répond à cet objectif. La création, il y a quelques années, du BEC – Bureau Export Culture – allait également dans ce sens. Hélas, beaucoup reste encore à accomplir.

TRANSMETTRE AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Hommage à Marius Cultier : artistes et générations réunis autour de la mémoire

06 Après avoir consacré une grande partie de votre vie professionnelle à accompagner les créateurs, puis écrit ce livre pour transmettre cette mémoire, quel message souhaiteriez-vous aujourd’hui adresser à un jeune Martiniquais ou Guyanais qui rêve de faire de la musique son métier ?

Quel message lui adresser ? Tout d’abord, celui d’acquérir un véritable réflexe professionnel : ne négligez pas vos droits si vous êtes créateur. Déclarez vos chansons, suivez leur exploitation et travaillez, si nécessaire, avec un éditeur.

Ensuite, j’inviterais les musiciens à travailler, à apprendre et à élever leurs connaissances vers l’universel. N’oubliez jamais que la musique est un savoir et une manière de s’élever, de transmettre, de fédérer et de partager des moments de beauté et d’amour.

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