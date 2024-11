Kemi Badenoch, d’origine nigériane, a été élue à la tête du Parti conservateur britannique.

Elle succède à Rishi Sunak. À 44 ans, ingénieure informatique et ancienne ministre du commerce elle doit relever le défi de redresser un parti affaibli après une défaite historique aux élections de juillet, où les conservateurs ne détiennent plus que 121 sièges face aux 402 du Labour. Kemi Badenoch est connue pour ses positions controversées sur le “wokisme” et les droits de la communauté LGBTQIA+.

Son projet affiché est de demander des comptes au gouvernement Labour et de faire le Parti conservateur regagner le pouvoir lors des prochaines élections, prévues au plus tôt en 2029. Originaire de Wimbledon, Kemi Badenoch a grandi entre le Nigeria et les États-Unis depuis a fait carrière dans le secteur de l’édition et de la banque. Son élection à la tête du parti marque un virage à droite, plusieurs candidats modérés n’ont pas réussi à mobiliser le soutien nécessaire.

Son élection est saluée comme un moment de fierté en raison de sa diversité. Elle appelle à un examen des erreurs passées du parti et à une révision de ses politiques. Les intentions de vote montrent cependant un regain d’intérêt pour les conservateurs, désormais en tête des sondages.

J’aime ça : J’aime chargement…