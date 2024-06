KAY DADA – KRÉYOLAD 1030

Adada

Délè sé bien asou sa éti ja piti yo ka monté adada pou pofité anlè yo.

Kay Dada

Pa koté Kaz Pilot anlo moun pa oblijé pasé bon vakans « Kay Dada ». Tribinal-la monté adada anlè do jéran-an. Misié ni 6 mwa pou kasé an masonn asiparé i té fè anlè lanmè-a san otorizasion pou agrandi téras restoran’y lan. Kantapou mè-a éti té ké bay lotorizasion, magré i mandé pou démisioné, i trapé an gwo lanmann. Avoka’y-la désidé fè appel. Yo té bien enmen anbians-tala sirtou lè « Ambiance Paillotte » té ka vini épi Simon. Ni anlo vakansié ki pa kontan pies toubannman.

Agrikiltè kontan

Yonndé agrikiltè viré koumansé ni an ti-jwa, pas lapli-a viré. Jik lanati kontan épi dé jou lapli-a. Anlo koté éti té brilé épi soley-la déviré ka pran an ti-koulè ver. Mé pandan moun lagrikilti té kontan, pa koté Mòn Wouj yo pa té ni menm djewté-a pas yo té ni délestaj. Apré dl oki pa té ka koulé an wobiné, sé limiè ki pa ni pas an piè tonnè ratibwazé an transfòmatè.

Pou la Palestin

Yonndé militan té sanblé Wonpwen Labatèliè-a pou dénonsé vakabonajri Israel ék bonm i ka ladjé asou popilasion Gaza. Sé pa selman pa koté Pari moun té mobilizié, isi a yo pran flanbo, sèbi ek chaltouné pou té manifesté pou la Palestin ek la Kanaki.

Epi zafè éleksion Léwop-la ka vini ovantatè, es sé kandida-a ké pé fè kéchoy pou anbonni lavi sé moun-tala ?

Es moun ké pran lapenn alé voté ?

Si zot sav fè di mwen, pas épi 39 kandida-a, man poko pé sa chwézi.

Jid

Bel poveb kréyol «

Ladévenn sé an vié neg »

Not pou konprann

« Kay Dada » restaurant disposant d’un deck sur la mer à Case Pilote.

« Ambiance Paillotte » orchestre du guitariste Simon Jurad

La ville du Morne Rouge a connu un délestage de deux jours à l’issue de la foudre tombée sur un transformateur.

J’aime ça : J’aime chargement…