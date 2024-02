La communauté du reggae pleure la perte de “Peetah” Morgan de Morgan Heritage

Dominica News Online –

La communauté reggae du monde entier pleure la perte de l’une de ses figures les plus aimées. Peter Anthony Morgan, mieux connu sous le nom de Peetah Morgan, membre fondateur du célèbre groupe de reggae Morgan Heritage, est décédé le dimanche 25 février 2024, à l’âge de 46 ans. La nouvelle déchirante a été annoncée par sa famille sur les médias sociaux.

La mort prématurée de Morgan a laissé ses fans et ses collègues musiciens dans un état de choc et de tristesse.

Suivant les traces de son père, Denroy Morgan, lui-même artiste reggae de renom, Peetah, avec ses frères et sœurs, a cofondé Morgan Heritage en 1994, un groupe qui s’est engagé à préserver l’authenticité du reggae tout en lui insufflant son style unique. Leur premier album, “Miracle”, sorti à la fin des années 1990, a marqué une percée significative pour le groupe. Il a été largement acclamé et a permis au public de découvrir leurs harmonies pleines d’âme et leurs paroles socialement conscientes. Les albums suivants, tels que “Protect Us Jah” et “More Teachings”, ont encore renforcé leur statut d’icônes du genre reggae.

Le style vocal distinctif de Peetah Morgan, souvent comparé au légendaire Bob Marley, a touché le cœur des fans du monde entier. Sa musique aborde des questions sociopolitiques, diffuse des messages d’amour et d’unité et célèbre la beauté de son héritage jamaïcain. Ses contributions à la discographie de Morgan Heritage, notamment les succès “Don’t Haffi Dread” et “Down By The River”, resteront à jamais précieuses pour les amateurs de reggae.

Alors que nous pleurons la perte de cet artiste extraordinaire, nous célébrons également son héritage. La musique de Peetah Morgan et sa passion pour le reggae continueront à inspirer les générations futures. Sa voix s’est peut-être tue, mais sa musique vivra, résonnant dans le cœur des amateurs de reggae du monde entier.