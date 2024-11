La Réunion. 150 volontaires en services civiques rejoignent les équipes municipales de Saint-Denis.

Ce mardi 26 novembre 2024, 150 volontaires en services civiques rejoignent les équipes municipales de Saint-Denis.

Mis en place dans le cadre du plan ambition jeunesse, ces jeunes ont procédé ce mardi, dans le grand salon de l’ancien hôtel de ville, à la signature de leur contrat (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ces jeunes volontaires dionysiens s’investiront dans des missions variées au service de la communauté : accompagnement des aînés, promotion du numérique, encouragement à la citoyenneté, valorisation du sport et de la santé ou encore soutien à la jeunesse et à la culture.

– 1.300 jeunes en service civique à Saint-Denis –

Aujourd’hui, 150 jeunes ont signé leur contrat mais au total, ce sont 1.300 personnes engagées en service civique sur la commune de Saint-Denis.

“C’est important pour eux, c’est un engagement. Ils donnent leur parole et ne doivent pas faillir vis-à-vis des autres”, lance Ericka Bareigts, la maire de la ville.

“Ils vont aider les seniors à faire leurs papiers, apprendre le numérique, aider dans les cours d’écoles. C’est un engagement”, ajoute l’édile.

Un engagement grâce auquel “ils vont pouvoir enrichir leur CV, mettre qu’ils ont fait ceci ou cela et ça va donner de la valeur quand ils feront de la formation ou seront en recherche d’emploi”. Écoutez.

– Saint-Denis et son plan ambition jeunesse –

Le service civique entre dans le cadre du plan ambition jeunesse de la ville de Saint-Denis. “La jeunesse c’est l’avenir”, souligne Ericka Bareigts.

Alors que ” 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté, nous on aide les jeunes et ont leur propose le plan ambition jeunesse”, dit-elle. Écoutez.

Le plan ambition jeunesse repose sur des piliers essentiels, visant à faciliter le parcours des jeunes et à cultiver leurs ambitions en matière de mobilité, d’engagement citoyen, d’accès aux droits ou encore d’emploi.

