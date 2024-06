Lancement officiel du festival mondial de musique créole 2024

Dominica News Online –

La 24e édition du World Creole Music Festival (WCMF) a été officiellement lancée le 22 juin 2024, au Realm. Ce festival de trois jours au rythme trépidant, qui propose chaque soir différents genres musicaux, se tiendra au Windsor Park Sports Stadium du 25 au 27 octobre 2024.

La première vague de la programmation du WCMF a été dévoilée et comprend la sensation dancehall jamaïcaine Valiant, l’énergique diva soca Nadia Batson de Trinité-et-Tobago et le groupe légendaire Kassav, favori de beaucoup. Les autres artistes du festival seront dévoilés ultérieurement.

Denise Charles Pemberton, ministre du tourisme, a déclaré que le WCMF était devenu l’un des festivals préférés du monde entier, non seulement grâce aux fidèles qui reviennent chaque année, mais aussi aux nouveaux visiteurs qui nous rejoignent pour l’explosion de notre culture, la musique Bouyoun et des divertissements imbattables.

Le ministre a exprimé sa gratitude au gouvernement de la Dominique, sponsor principal de l’événement. “Merci au gouvernement de la Dominique, notre sponsor principal, qui a investi environ 12 millions de dollars, un investissement qui produit un effet multiplicateur de 7 dollars pour chaque dollar dépensé.

Elle a ensuite remercié les partenaires qui collaborent avec le gouvernement et s’engagent à rendre le WCMF plus grand et meilleur chaque année.

“Nous continuons à constater un intérêt notable non seulement pour notre destination, mais aussi pour l’événement de l’année. Nous sommes heureux que notre festival continue à se développer chaque année. Nos festivals sont sûrs et mémorables”, a-t-elle ajouté.

Pour plus de détails sur le World Creole Music Festival (WCMF) et sur la manière d’acheter des billets en ligne ou, pour une durée limitée, des billets spéciaux pour la saison de juin au prix de 375,00 euros, veuillez consulter le site www.dominicafestivals.com.

Le sponsor principal de la 24e édition du Festival mondial de musique créole est le gouvernement de la Dominique, les autres sponsors étant Belfast Estate, HHV. Whitchurch, The Realm, Petro Caribe et Arden Sounds and Lights.

