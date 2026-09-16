Le Lamentin : contrôles renforcés et arrêtés municipaux après un homicide

Deux semaines après une fusillade mortelle en plein centre-ville, une trentaine de policiers et gendarmes ont mené une opération de contrôle au Lamentin, mardi soir, en présence du préfet Etienne Desplanques et du maire David Zobda. Entre stupéfiants saisis, renforts d’effectifs annoncés et premiers arrêtés municipaux, élus et autorités affichent leur volonté de réagir face à une délinquance de plus en plus jeune et à une hausse inquiétante des homicides en Martinique.

« Lè moun bizwen yo, yo pa jan la », interpelle une Lamentinoise. Pourtant, ils étaient là mardi. Une trentaine d’agents des forces de l’ordre, police et gendarmerie, ont effectué une opération de contrôle dans le centre-ville du Lamentin. Sur les lieux mêmes de la mort tragique d’un jeune homme de 17 ans quelques semaines plus tôt. Le 31 août, une fusillade éclate dans le centre-ville du Lamentin coûtant la vie au jeune homme.

Mardi soir, les forces de l’ordre ont investi une partie du centre-ville du Lamentin en présence du maire David Zobda et du préfet Etienne Desplanques. Brigade cynophile en tête, les forces de l’ordre contrôlent un premier groupe d’hommes à quelques mètres de l’église puis un autre au coin de la rue Emma-Forbas. Touché. Les chiens marquent. En tout, quelques dizaines de grammes de stupéfiants sont retrouvées.

« Notre volonté est de marquer le terrain avec des opérations régulières », précise le préfet. Ce dernier souhaite y mettre les moyens. Dans la commune du Lamentin, l’Etat va participer au déploiement de la vidéo protection.

En 2024, le nombre d’homicides avait bondi de 66 % par rapport à 2023 pour dépasser les 40 homicides en 2025. « Depuis deux ans les effectifs police et gendarmerie augmentent en Martinique. Nous avons eu des premiers renforts l’année dernière. » Étienne Desplanques explique ainsi avoir pu renforcer les équipes de l’OFAST (Office anti stupéfiant) et un escadron pour sécuriser le trait de côte. « Dans le plan sécurité Antilles, de nouveaux effectifs seront déployés notamment pour pouvoir mieux contrôler le port et l’aéroport. Ici, le commissariat du Lamentin connaît une augmentation d’effectifs. » Le préfet souhaite une forte présence policière pour « perturber les délinquants qui font du trafic ».

« C’est le jeune de trop ! »

« Les maires n’ont pas les moyens de tout faire mais nous faisons ce que nous pouvons », affirme de son côté David Zobda. Si les forces de l’ordre ont la charge de la répression, le maire agit côté prévention. « On observe que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Les homicides touchent les plus jeunes. On constate que la situation de notre jeunesse est catastrophique. Les maires sont en première ligne car ils sont au cœur des problématiques sociales. » Il ajoute : « En tout cas je prends mes responsabilités. Il y a eu un jeune assassiné dans les rues du Lamentin. C’est le jeune de trop. Ça suffit. » Dès ce mercredi, David Zobda a signé des arrêtés pour faciliter le travail de la police. Fermeture de commerces, interdiction de rassemblement et interdiction de vente d’alcool dans certains commerces. Le maire du Lamentin s’interroge : « Nos élus doivent faire entendre la voix de la Martinique. La première question est de savoir comment allons-nous nous entendre nous-mêmes. Quel projet allons-nous porter pour ce pays ? »

Laurianne Nomel