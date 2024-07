LE LAMENTIN EN FÊTE « ÉNERGIES PARTAGÉES » DU 2 AU 11 AOÛT 2024

Le Maire de la Ville du Lamentin et le Conseil Municipal vous invitent à participer nombreux aux différentes manifestations de la Fête du Lamentin du vendredi 2 au dimanche 11 août 2024 sur le thème « Energies Partagées » . Attention !!! Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.

Au programme :

VENDREDI 2 AOÛT

Espace Culture Numérique de la Médiathèque

+ 9h30 à 11h30 : Culture Numérique – Echange sur le thème « qu’est-ce que la cryptomonnaie ? »Public débutant

Place André Aliker

+ 16h à 22h : Défi solidaire inter-associatif

« Maman trousseau » : appel à la solidarité pour la récolte de produits de soins pour le trousseau de « Maman et Bébé » proposé par l’association « Tjè dan Tjè – Lanmen dan Lanmen »

« Urban Colors Lamentin » proposé par l’Association Team Lam Trail 972 et les sportives qui déchirent. Course pédestre ou marche solidaire pour l’endométriose. Réservée exclusivement aux femmes + 1 produit. 7 Kms à parcourir dans les rues du bourg du Lamentin

+ 17h : Rendez-vous Briefing

+ 17h40 : Départ de la course Pont du Calebassier

+ 19h : Arrivée Place André Aliker. Recommandation : se munir d’une lampe frontale et d’eau

+ 19h30 : Spectacle « Mé ki sa nou lé ». Une performance théâtre et musique engagée de Sarah-Corinne Emmanuel proposée par l’Association Culture Egalité avec Don Shorty dans une mise en scène de Hervé Deluge

Centre Aquatique Communautaire Pierre Samot

+ 18h30 à 22h : Soirée Aqua Live proposée par le Centre Aquatique Communautaire. Concert live sur scène flottante avec Kélia Paulin accompagnée des musiciens Elizé Domergue aux claviers et Daniel Dantin aux perscussions. Prenez place sur votre bouée préférée et vivez une soirée musicale aquatique mémorable !

SAMEDI 3 AOÛT

Centre Culturel de Petit Bambou

+ 7h à 10h : Randonnée pédestre proposée par le club-rando de l’Office de la Culture. Départ au Morne Pitault à 6h30

Siège du Sporting Cub Lamentinois (13 rue Pierre Zobda-Quitman – Bas-Mission)

+ 8h30 à 12h : Venez découvrir ou vous perfectionner au tennis de table proposé par le Sporting Club Lamentinois. Ouvert à tous

Centre Culturel de Basse-Gondeau

+ 13h30 : Tournoi de scrabble ouvert à tous. Inscriptions : 0596-508 271

Espace Culturel et Sportif Louis Chérubin dit Loulou de Basse-Gondeau

+ 13h30 à 17h30 : Première Olympiade intergénérationnelle de Basse-Gondeau proposée par l’association Mics’Ages. Inscriptions : 059- 975 191 ou 0696-044 441

Place André Aliker

+ 19h à 21h : Concert de Steel Pan proposé par l’Association Madin Pan Academy

DIMANCHE 4 AOÛT

Place Mahault – Grand défi carnavalesque

+ 8h : Village artisanal et animations diverses

+ 15h : Parade des vacanciers avec les groupes Double Face et Volcan City de la Guadeloupe, Nou Pa Sav, Sa Ki Fet Fet, Ti Kadan’s, Petrol Band, I Bon Konsa, Carnaval All Stars, Otantik Gérikan Bass, Bambou des Iles, Gwoup 231, Difé Nan Pay, Gwanaval organisé par l’association A Sou Yo. Départ et arrivée Pont du Calebassier

LUNDI 5 AOÛT

Paroisse du Lamentin

+ 9h et 10h : Découvrez l’église Saint-Laurent lors de deux visites commentées proposées par l’Office de Tourisme Terres du Centre Martinique

MARDI 6 AOÛT

Espace Culture Numérique de la Médiathèque

+ 9h30 à 12h30 : Atelier Numérique. Concevoir son podcast audio/vidéo. Public débutant. Inscriptions : 0596-517 788

Calebassier

+ 10h : Pose officielle du panonceau « Villages et Villes Sages »

Centre Culturel du Bourg

+ 18h30 : Cinéma « Enzo Le Croco », film tout public. Réservation obligatoire : 0696-779 464

MERCREDI 7 AOÛT

Place André Aliker

+ 8h30 à 11h : Rallye des vacances. Partez à la découverte de notre Lamentin en vous amusant en famille ou entre amis proposé par l’association 2C Organisation et l’Office de Tourisme Terres du Centre Martinique. Inscriptions jusqu’au 2 août 2024 – Tél : 0596-800 070 – Mail : contact@tourisme-centre.fr

Maison pour tous de Gondeau

+ 8h à 12h : English Workshop for childrens. Ateliers d’écoute, de conversation, d’écriture et programming pour les enfants de 7 à 12 ans – Inscription auprès de l’association NIREL. Concept : nom, âge de l’enfant par SMS ou WhatsApp : 0696-541 048

Centre Culturel du Bourg

+ 9h à 12h : Tournoi dominos enfants proposé par l’OCL – Inscription : 0596-511 533

Espace Culture Numérique de la Médiathèque

+ 9h30 à 11h30 : Programmation informatique. Création d’instruments de musique avec la carte électronique Makey Mkey. A partir de 8 ans

+ 14h à 17h : Ateliers jeux vidéos + prévention aux risques des jeux électroniques (conseils et astuces). Inscriptions : 0596-517 788

Complexe Sportif de Basse-Gondeau

+ 18h30 à 21h30 : Match de football entre les vétérans proposé par l’OMSL

JEUDI 8 AOÛT

Palais des Sports, salle du Lam’s

+ 8h30 : Fitness Seniors proposé par l’OMSL – Inscriptions : 0596-514 576

Espace Culture Numérique de la Médiathèque

+ 9h30 à 12h30 : Atelier numérique créatif. Créer un autocollant simple avec la découpeuse vinyle Cricut. A partir de 12 ans

Place André Aliker

+ 19h à 20h : « Misik Chouval Bwa » avec le Kollektif Mizisien Lanmanten

+ 20h à 22h : Danse à ciel ouvert avec le groupe Koezyon de Jean-Michel Galva

VENDREDI 9 AOÛT

Médiathèque

+ 7h30 : « La fouillothèque », donner, trouver, échanger des livres et des petits objets

Maison pour tous de Place d’Armes

+ 9h à 14h : Ha-mazan – Atelier cricut pour les passionnés de loisirs créatifs permettant aux utilisateurs de découvrir de nouvelles techniques, partager des astuces et créer des projets originaux.

Inscriptions : 0696-237 247

Plateau Sportif de Gondeau

+ 17h30 à 21h : Tournoi de handball mixte des sections U15 et U17 organisé par l’Étoile de Gondeau

Espace Culture Numérique de la Médiathèque

+ 9h30 à 11h30 : Culture Numérique. Échange sur le thème « qu’est-ce que la sobriété numérique ? »

Place André Aliker

+ 17h à 19h : 11ème édition du « Relais Dévidoir des Sapeurs-Pompiers » organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Lamentin. Remise de récompenses dans le hall de l’hôtel de ville

+ 19h : « Night Sportive Tout’ Koulè ». Venez bouger au rythme déchainé de Jessy, Ludo et Happy Fit. Ouvert à tous, organisé par l’OMSL.

SAMEDI 10 AOÛT

Plan d’eau de Californie

+ 9h à 12h : Journée aquatique inter-associatif proposée par l’OMSL. Initiation gommier avec Gommier et Tradition. Découverte de la mangrove en kayak avec Alliance de Californie – Inscriptions 0596-514 576

Centre Culturel de Basse-Gondeau

+ 9h à 12h : Tournoi dominos adultes proposé par l’OCL – Inscriptions au 0596-511 533 ou au 0596-508 271

Espace Culturel et Sportif Louis Chérubin dit Loulou de Basse-Gondeau

+ 9h30 à 12h30 : Finale des Olympiades proposée par l’Association MICS’AGES. Inscriptions : 0596-975 191 ou 0696-044 441

Cérémonies officielles

+ 16h : Rassemblement des Officiels sur la Place de l’Hôtel de Ville

+ 16h30 : Messe en l’honneur de Saint-Laurent à l’Église du Lamentin

+ 17h : Accueil et placement des associations

+ 18h30 : Cérémonie de recueillement devant le Monument aux Morts avec dépôt de gerbes

+ 18h45 à 19h15 : Rues du bourg – Défilé des associations avec la fanfare « Harmonie Lamentinoise » et les orchestres de rue du Lamentin

+ 19h30 : Palais des Sports – Discours officiels et vin d’honneur sous la présidence d’honneur de Mesdames Monique Dostaly et Léone Marlin – Animation Flash Connexion

DIMANCHE 11 AOÛT

Boulodrome de Place d’Armes

+ 9h à 19h : Grand Prix de pétanque de la Ville du Lamentin co-organisé par l’Étoile Bouliste de Bélème et l’OMSL

Plan d’eau de Californie

+ 10h : Courses de gommiers co-organisées par l’association Gommier et Tradition avec l’OMSL

Place du Calebassier

+ 19h : Ballet Kadans Kréol de l’association Jeunesse en Fleurs

+ 19h30 : Lafinekip avec Guy-André Girier-Dufournier, Jérémie Hillion, Wilfried Bédacier, Ronald Tulle et les invités Claudine Pennont et Jean-Luc Guanel

+ 21h : L’X Tito, Maarcolme, Saalva, Ayewai, DJ Tutuss

+ 22h30 : Performance Compas en live du groupe Disip avec Gazzman Couleur

Pour tout contact : service Communication Externe et des Relations avec la Presse de la Ville du Lamentin au 0596-666888 postes 1012 ou 1007 ou au 0696-222 565.

