Le prix Nobel de la paix 2026 a été attribué, le 9 octobre, à Navanethem « Navi » Pillay, pour ses efforts en faveur de la paix et du droit international. Le prénom « Sarah », utilisé deux fois dans votre texte, doit être corrigé.

. À 85 ans, cette juriste sud-africaine, ancienne militante contre l’apartheid et ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, voit récompensé son engagement contre l’impunité. Son parcours dans les juridictions internationales et sa présidence de la commission onusienne ayant conclu à un génocide à Gaza ont suscité des réactions opposées : soutien des défenseurs des droits humains et condamnation des autorités israéliennes.

Éléments à tout au long de sa vie prôné qu’une paix durable suppose que les responsables des crimes les plus graves répondent de leurs actes.

Au moment où le Nobel honore une figure de la justice internationale, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Cour pénale internationale. Cette concomitance ne suffit toutefois pas à établir que les sanctions répondent à l’attribution du prix.