Agriculture martiniquaise : après l’alerte collective, Antilla donne la parole à chaque filière

Nous venons de publier un premier article consacré à la mobilisation commune des filières agricoles et agroalimentaires martiniquaises face aux restrictions annoncées dans le projet de loi de finances pour 2027. Dès lundi (12 octobre), nous poursuivrons ce travail d’information avec les interviews individuelles réalisées des neuf responsables qui sont intervenus lors de la conférence de presse de ce vendredi.

Dans notre article publié aujourd’hui, « Budget 2027 : les filières agricoles martiniquaises font bloc face aux coupes annoncées », nous revenons sur les inquiétudes exprimées collectivement par les professionnels, les conséquences des réductions budgétaires envisagées et leurs revendications communes auprès de l’État.

Mais au-delà de cette mobilisation, chaque responsable a apporté un éclairage particulier sur les réalités de son secteur. De la canne à la banane, de l’élevage aux cultures fruitières et maraîchères, sans oublier les industries agroalimentaires, ces témoignages permettent de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain, leurs conséquences économiques et les perspectives d’avenir de notre agriculture et plus..

Afin de restituer fidèlement la richesse de ces interventions, Antilla publiera deux articles par jour à partir du lundi 12 octobre, puis une dernière contribution le vendredi 16 octobre.

Notre programme de publication Lundi 12 octobre José Maurice, président de la Chambre d’agriculture de Martinique. Jean-Claude Marraud des Grottes, président de Banamart. Mardi 13 octobre Justin Céraline, président de la SICA Canne-Union. Cyrille Necker, président de l’AMIFEL, interprofession des fruits et légumes. Mercredi 14 octobre Philippe Degras, secrétaire général de l’AMIV, interprofession de la viande et du bétail. André Prosper, président de la CODEM, coopérative des éleveurs bovins. Jeudi 15 octobre Manuel Jean-Baptiste, président de la FDSEA Martinique. Sébastien Dormoy, intervenant au nom de l’AMPI, pour les industries agroalimentaires. Vendredi 16 octobre Michel Béroard, directeur général de la sucrerie du Galion.

À travers cette série, notre volonté est de donner aux lecteurs les éléments nécessaires pour mesurer les enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs et les industriels martiniquais, mais également de mieux comprendre leur rôle dans l’emploi, l’économie et l’alimentation de notre territoire.

Cette conférence de presse aura aussi démontré qu’au-delà des spécificités de chaque secteur, les professionnels savent se rassembler pour défendre des intérêts communs. Une démarche qui gagnerait à être plus souvent mise en pratique en Martinique, tant les défis auxquels nous sommes confrontés exigent davantage de solidarité et d’action collective.

Car, aujourd’hui plus que jamais, l’union fait la force.

Philippe PIED