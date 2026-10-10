Hier, vendredi 9 octobre 2026, à la résidence préfectorale de Fort-de-France, 34 personnes ont été distinguées pour leur contribution à la vie des territoires ultramarins. De la sécurité civile à la culture, du monde économique à la justice, cette cérémonie a salué des engagements très différents. Parmi les récipiendaires, l’ancien maire du François Samuel Tavernier a reçu, à titre posthume, l’échelon or.

Ils travaillent dans les administrations, dirigent des entreprises, accompagnent les jeunes, transmettent la culture martiniquaise ou interviennent lorsque survient une crise. Leurs fonctions ne se ressemblent pas, mais leurs parcours se rejoignent dans une même idée : contribuer, chacun à sa place, à la vie du territoire. Vendredi soir, la médaille de l’engagement ultramarin a permis d’en reconnaître 34.

Le public réuni à la résidence préfectorale de Fort-de-France

La cérémonie réunissait plusieurs promotions dont les distinctions attendaient d’être remises. Créée en 2022, cette médaille entend reconnaître bien au-delà des seules responsabilités institutionnelles. Le préfet a souligné la diversité des profils distingués, issus notamment des associations, du sport, des entreprises et des services publics. Il a insisté sur l’importance de saluer celles et ceux dont le travail se déroule souvent loin de l’attention publique.

« Ils agissent dans la discrétion et dans la modestie alors qu’ils font la République. »

Pour Yannick Boisbault , commandant de police distingué à l’échelon bronze, la médaille représente d’abord une reconnaissance du travail accompli auprès de la population martiniquaise :

« C’est une reconnaissance d’un engagement au quotidien, de nombreuses années passées au service de la Martinique. »

La remise de l’échelon or à Samuel Tavernier a donné à la cérémonie une dimension particulière. L’ancien maire du François, également ancien premier vice-président de l’Espace Sud, a été honoré à titre posthume. Selon le préfet, il s’agit d’une première depuis la création de la médaille. Devant sa famille, il a rappelé l’engagement de l’élu, sa parole franche et sa proximité avec les habitants.

Sa fille, Tracy Tavernier, a remercié le préfet pour cet hommage qui a profondément ému les siens. Elle a dit leur émotion de recevoir une distinction que son père, selon elle, aurait particulièrement appréciée. Au-delà de l’hommage officiel, elle a retenu les témoignages de ceux qui l’avaient connu :

« Il a fait beaucoup de bien autour de lui, il a rassemblé beaucoup de monde. »

L’hommage rendu à Samuel Tavernier, à titre posthume

Au terme de la cérémonie, 30 personnalités ont été distinguées à l’échelon bronze, deux à l’échelon argent et deux à l’échelon or. Voici l’ensemble des récipiendaires, avec les fonctions et les éléments de parcours communiqués par la préfecture.

Les 34 personnalités distinguées

Échelon bronze, 30 récipiendaires

Aurélien Adam Administrateur de l’État hors classe et secrétaire général de la préfecture de la Martinique, il participe à la conduite des politiques territoriales et au dialogue avec les élus, les collectivités et les acteurs économiques.

Line-Rose Arrouvel Retraitée, ingénieure en sécurité, présidente de l’Association de protection civile de la Martinique et administratrice fédérale chargée des outre-mer, elle est engagée dans la sécurité civile depuis 1998.

Coralie Balmy Médaillée olympique en natation, cofondatrice de l’association COCO AN DLO en 2019, elle initie les enfants à la pratique nautique, à la découverte du milieu marin et à la protection de la biodiversité.

Yolène Bellon Tulle, née Tulle Médecin urgentiste et référente de la Protection civile de la Martinique, elle assure la médicalisation des dispositifs de secours et participe à la formation des bénévoles et secouristes.

Yannick Boisbault Officier de police, commandant à la direction territoriale de la police nationale, il est distingué pour son action en matière de sécurité publique et son engagement lors de périodes de crise en Martinique.

Jean-Yves Bonnaire Ingénieur de formation, dirigeant et secrétaire général de la Fédération régionale du BTP de Martinique, il œuvre depuis près de trente ans à la structuration des filières du bâtiment et au développement économique.

Edouard Cahir Secrétaire général adjoint de la Protection civile de la Martinique, bénévole depuis 1977, il a notamment pris part à des interventions de secours au Venezuela et en Haïti ainsi qu’à la mobilisation liée à la Covid-19.

Patrice Camberou Magistrat et procureur général en Martinique, il est salué pour son action en faveur d’une justice accessible et efficace, ainsi que pour la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment et les trafics.

Colette Césaire Beaubrun, en famille Diant Professeure certifiée de lettres modernes, auteure et comédienne, elle consacre une part importante de son travail à l’œuvre d’Aimé Césaire, par l’analyse et la mise en voix de ses textes.

Laurence Chaumard Directrice du groupe La Poste en Martinique, elle compte 35 années d’expérience au service des territoires et conduit la transformation des services postaux à la tête de plus de 1 100 collaborateurs.

Olivier Cotta Ancien directeur général de la SARA, aujourd’hui directeur général de la Société réunionnaise des produits pétroliers, il a contribué aux questions de sécurité énergétique, de transition et de réduction de l’empreinte carbone.

Jeanine Duféal, née Baral Infirmière diplômée d’État, elle participe à la préparation et à la gestion des crises sanitaires aux côtés de l’ARS de Martinique, en mobilisant son expérience des soins et de la coopération dans la Caraïbe.

André Erick Eugénie Directeur d’une société d’intérêt collectif agricole, il défend depuis de nombreuses années les planteurs et la structuration de la filière canne, sucre et rhum en Martinique.

Francinette Filin, née Vigilant Cofondatrice d’une association de danses traditionnelles, elle anime depuis 1990 le ballet TCHE KREYOL et accompagne les jeunes dans la transmission des danses, les tournées et la confection des costumes.

Grégory Gevar Secrétaire général de la Protection civile de la Martinique, engagé depuis 2015, il met ses compétences techniques et logistiques au service des interventions, notamment durant la crise sanitaire.

Patrick Jurus Inspecteur expert à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, il intervient dans la régulation des prix et des marges des produits pétroliers et du gaz domestique aux Antilles-Guyane.

Myriam Le Duff, née Landel Adjointe à la direction des affaires culturelles de la Martinique, elle contribue à la mise en œuvre des politiques culturelles, à l’accompagnement des jeunes et à la valorisation du patrimoine culturel immatériel.

Caroline Legave Administratrice des douanes et directrice interrégionale adjointe des douanes Antilles-Guyane, elle participe depuis 2024 aux politiques de sécurisation des territoires ultramarins, notamment face au narcotrafic.

Max-André Marie-Sainte Commandant divisionnaire fonctionnel de police à la direction territoriale de la police nationale.

Prisca Morjon Entrepreneure, consultante et animatrice médias, fondatrice du concept « Ma Cuisine Créole », elle développe depuis plus de quinze ans des projets qui valorisent la gastronomie et la culture martiniquaises.

Jean-Michel Nardi Major de police à la direction territoriale de la police nationale.

Gille Octavia Directrice d’un établissement d’insertion scolaire, l’École de la deuxième chance du Sud, elle accompagne des jeunes de 16 à 26 ans sans qualification vers l’insertion et l’autonomie.

Justin Pamphile Maire du Lorrain et président de l’Association des maires de la Martinique, il est également engagé dans les instances intercommunales et dans la gestion de la fonction publique territoriale.

Alain Petit Grand reporter et directeur des contenus de l’information à Martinique La 1ère, il a exercé des responsabilités éditoriales dans plusieurs territoires ultramarins au sein du réseau France Télévisions.

Catherine Rodap Avocate au barreau de Fort-de-France depuis 1991, elle préside le MEDEF Martinique depuis 2023, devenant la première femme à exercer cette fonction.

Céline Rose Présidente de la CPME Martinique, elle représente les intérêts des petites et moyennes entreprises et défend leur développement et leur compétitivité.

Laurent Sabatier Premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, il a exercé dans plusieurs territoires ultramarins et travaille notamment sur l’accès au droit et la qualité du service public de la justice.

Nicolas Singellos Officier de l’administration de la mer et adjoint au directeur de la Mer en Martinique, il accompagne les filières maritimes des Antilles et de la Guyane et contribue à mieux faire connaître leurs enjeux.

Claude Titina Chroniqueuse d’émission télévisée, elle est saluée pour son action en faveur de l’entrepreneuriat ultramarin et son engagement associatif, notamment à la présidence du Rotary Club de Fort-de-France.

David Ursulet Administrateur de l’État et sous-préfet de Saint-Pierre, il intervient notamment dans la prévention des risques majeurs et la planification écologique de la Martinique.

Échelon argent, 2 récipiendaires

Arbia Belkaoussa Lieutenante-colonelle de gendarmerie, affectée au groupement départemental de la Martinique, elle a contribué à la gestion logistique de crises en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, notamment après le cyclone Chido.

Daniel Vigée Médecin référent de la Protection civile de la Martinique, bénévole depuis 2022, il médicalise les secours lors de grands événements et a participé à une mission de soutien médical à Mayotte après le cyclone Chido.

Échelon or, 2 récipiendaires

Bruno Brival Ancien directeur général du Comité martiniquais du tourisme, il est salué pour son travail dans le développement économique, la structuration des filières et le rayonnement touristique de la Martinique.