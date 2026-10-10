Un an après son ouverture dans le centre commercial de Choiseul, l’agence BRED de Case-Pilote affiche ses premiers résultats : plus de 130 nouvelles entrées en relation et une clientèle qui dépasse désormais les frontières du Nord-Caraïbe. À l’occasion d’un petit-déjeuner organisé vendredi 9 octobre, Antilla a rencontré une équipe de trois personnes qui entend faire de la disponibilité et de la relation humaine ses principaux atouts.

Il y avait du café, quelques viennoiseries et surtout du temps pour discuter, ce vendredi matin, à l’agence BRED de Case-Pilote. Clients, sociétaires et collaborateurs étaient invités à se retrouver dans un cadre moins formel que celui d’un rendez-vous bancaire. Une manière de marquer le premier anniversaire de cette implantation, mais également de prendre la mesure du chemin parcouru depuis son ouverture en septembre 2025.

À la tête de l’agence, Christelle Travailleur Edouard connaît bien la maison. Elle travaille à la BRED depuis quinze ans et dirige aujourd’hui cette implantation, tout en assurant personnellement le suivi de la clientèle professionnelle. À ses côtés, Yannis Gambie, conseiller clientèle privée, et Giovany Udino, conseiller clientèle particuliers, constituent une équipe efficace et à taille humaine, où chacun peut compter sur les autres.

« Ça répondait vraiment à un besoin. » Pour Clarisse Napoly, directrice du secteur Nord-Caraïbe, l’ouverture de Case-Pilote n’avait rien d’un hasard. Entre les agences de l’agglomération foyalaise et celle de Saint-Pierre, les habitants de Case-Pilote et de Bellefontaine exprimaient depuis plusieurs années le besoin de disposer d’un établissement plus proche de leur domicile.

« Ça répondait vraiment à un besoin. »

Le projet avait été engagé sous l’impulsion de l’ancien directeur régional, Jérôme Perrin. Il a finalement pris forme dans le nouveau centre commercial du quartier Choiseul.

L’agence BRED de Case-Pilote, dans le centre commercial du quartier Choiseu

Plus de 130 nouveaux clients en un an

À son démarrage, l’agence s’est appuyée sur une première clientèle composée de personnes déjà titulaires de comptes à la BRED, mais résidant dans le secteur. Certains clients auparavant rattachés à Cluny ou à des agences de Fort-de-France ont ainsi pu retrouver un interlocuteur plus proche de chez eux.

Restait à convaincre de nouveaux clients.

Un an plus tard, le bilan présenté par les responsables de la banque dépasse leurs premières attentes. Plus de 130 nouvelles entrées en relation ont été enregistrées depuis l’ouverture, indépendamment des clients déjà présents dans le réseau et transférés vers Case-Pilote.

L’équipe pensait bénéficier, durant les premiers mois, d’un effet de nouveauté. Mais les ouvertures de comptes se poursuivent et une part des nouveaux clients arrive aussi désormais par recommandation.

Ce résultat traduit une évolution assez significative de la relation bancaire : la proximité ne dépend plus exclusivement du lieu où l’on habite. Une fois la relation établie avec son conseiller, une grande partie des opérations peut s’effectuer à distance. Le choix de son agence repose alors aussi sur la confiance accordée à la personne qui vous accompagne.

Des particuliers, mais aussi des entrepreneurs

C’est l’un des aspects sur lesquels Christelle Travailleur Edouard insiste particulièrement. L’agence accueille les particuliers, mais accompagne également les artisans, commerçants, professions libérales et dirigeants d’entreprise.

Une particularité appréciable pour les professionnels du secteur, qui n’ont pas nécessairement envie de se rendre à Fort-de-France pour parler d’un financement, de leur trésorerie ou du développement de leur activité.

La responsable d’agence assure elle-même cette mission. À terme, la BRED envisage de renforcer l’effectif avec un conseiller supplémentaire dédié aux professionnels, afin de lui permettre de consacrer davantage de temps au développement commercial de l’agence.

Clarisse Napoly souligne un autre aspect de l’organisation de la banque :

“les conseillers professionnels disposent également des compétences nécessaires pour accompagner leurs clients dans leurs opérations bancaires personnelles. L’entrepreneur peut ainsi aborder, au cours d’un même rendez-vous, les besoins de son entreprise et ceux de sa famille.”Clarisse Napoly, directrice du secteur Nord-Caraïbe

Pour un chef d’entreprise, dont le temps est souvent compté, cette organisation présente un intérêt évident.

Une équipe à taille humaine qui mise sur la confiance

Au-delà des résultats commerciaux, la matinée permet de découvrir une agence à taille humaine. Trois collaborateurs, des fonctions complémentaires et une relation de travail qui semble occuper une place importante dans son fonctionnement quotidien.

Arrivé à la BRED après une première expérience à la BNP, Giovany Udino voit dans cette agence une occasion de construire sa propre clientèle. Il évoque spontanément la cohésion et la solidarité au sein de l’équipe, deux qualités essentielles dans une structure où les collaborateurs travaillent en contact permanent.

Pour Clarisse Napoly, les attentes des clients varient sensiblement selon les territoires. Certains recherchent avant tout la rapidité et l’autonomie numérique. D’autres souhaitent pouvoir rencontrer leur conseiller, obtenir des explications ou être accompagnés dans des démarches parfois complexes.

Cette deuxième dimension prend une importance particulière pour les personnes moins familières des services bancaires en ligne. À Saint-Pierre comme à Case-Pilote, les équipes doivent donc conjuguer les nouveaux usages numériques avec une disponibilité qui reste essentielle pour une partie de la clientèle.

Le numérique ne supprime pas le besoin de contact. Il peut, au contraire, permettre de réserver davantage de temps aux échanges qui nécessitent véritablement un conseil.

Le sociétariat, une autre façon d’être client

Le petit-déjeuner du 9 octobre était également destiné à faire découvrir le fonctionnement coopératif de la BRED Banque Populaire.

Contrairement à une banque dont le capital est détenu uniquement par des investisseurs classiques, une banque populaire repose sur un modèle dans lequel ses clients sociétaires détiennent des parts sociales et participent, selon les règles de la coopérative, à sa vie institutionnelle.

Cette dimension était au cœur des échanges. Elle permettait aussi aux responsables de rappeler la volonté de la BRED de conserver un ancrage territorial fort, en accompagnant aussi bien les ménages que l’activité économique locale.

Pour la direction du secteur Nord-Caraïbe, l’enjeu est désormais de consolider les relations engagées durant cette première année et de poursuivre le développement de l’agence.

À Case-Pilote, la BRED a trouvé sa place dans un environnement où une banque ne se juge pas seulement à ses produits et à ses tarifs, mais aussi à sa capacité à répondre lorsqu’un client a besoin d’elle. Les résultats de cette première année constituent un début très encourageant. La suite dépendra de la capacité de cette équipe à préserver cette proximité à mesure que sa clientèle grandira.

Philippe Pied