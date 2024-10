Le regard du RPPRAC : Questions autour de l’intervention des forces de l’ordre en Martinique via un communiqué

Le communiqué du RPPRAC se concentre sur les actions récentes des forces de l’ordre dans le cadre des manifestations contre la vie chère. Le texte exprime leur indignation quant à certaines pratiques jugées comme répressives et abusives, notamment l’usage perçu comme excessif de la force, et remet en question la conformité de ces actions aux normes légales et aux droits fondamentaux des citoyens. Le RPPRAC souligne l’importance d’une gestion mesurée des tensions pour garantir un équilibre entre le maintien de l’ordre et le respect des libertés publiques.

Le communiqué appelle à un dialogue renforcé entre les autorités et les manifestants pour prévenir toute escalade. Il exhorte : “l’intervention urgente du Préfet, du ministre des Outre-Mer, du ministère de la justice, du premier Ministre et du président de la République pour mettre fin à ces actes de violence injustifiés“.

VOUS TROUVEREZ ICI LES DROITS, DEVOIRS ET RECOURS, DE CHAQUE CITOYEN ET DES FORCES DE L’ORDRE LORSQUE SE PRÉSENTE CE GENRE DE SITUATION

1- POUR LES CITOYENS ET MANIFESTANTS

Voici les principaux droits des citoyens lorsqu’ils estiment que l’usage de la force a été abusif lors de manifestations. Ces droits offrent aux citoyens plusieurs voies pour s’assurer que l’équilibre entre maintien de l’ordre et respect des libertés est bien respecté​ :