Source: Brief Eco.

les promotions sur les articles des réunions de droguerie, parfumerie et hygiène sont désormais encadrées. Celles portant sur les produits alimentaires, le sont déjà depuis 2019. L’État encadre, c’est réduction dans le but de préserver les marges des agriculteurs qui fournissent les matières premières et des industriels qui fabriquent ses produits

Depuis vendredi dernier, les promotions sur les articles des rayons droguerie, parfumerie et hygiène sont limitées à 34 % de la valeur des produits. La lessive, le gel douche ou encore les couches sont concernés par cette mesure, issue de la loi dite Egalim 3, promulguée en mars 2023.



Depuis 2018, le Parlement a adopté trois lois – Egalim 1, 2 et 3 – qui visent à rééquilibrer les relations commerciales entre les agriculteurs (qui fournissent les matières premières), les industriels (qui fabriquent les produits) et les distributeurs (qui revendent ces produits au grand public). Ces textes comportent de nombreuses mesures, dont plusieurs concernent l’encadrement des promotions dans les enseignes de la grande distribution.



Les prix des biens vendus dans la grande distribution résultent de la négociation entre les industriels et les distributeurs. Lors de ces négociations commerciales annuelles, qui se tiennent chaque année du 1er décembre au 1er mars, les industriels et les distributeurs doivent respecter certaines règles, fixées par l’État, en particulier concernant les promotions