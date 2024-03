L’enquête de PwC révèle l’urgence pour les entreprises caribéennes de s’adapter aux changements technologiques

Dominica News Online –

Une récente enquête de PwC (PricewaterhouseCoopers), intitulée “Digital Readiness Survey 2024 : Fast Forward or Fall Behind”, révèle l’urgence croissante pour les chefs d’entreprise des Caraïbes de s’adapter aux avancées technologiques rapides et aux attentes changeantes des clients.

L’enquête, à laquelle ont participé des PDG et des cadres d’entreprises caribéennes de premier plan, a révélé que si près de 70 % d’entre eux considèrent leur PDG comme un champion de la transformation numérique, moins de la moitié (42 %) estiment que la transformation numérique de leur organisation est sur la bonne voie et progresse suffisamment rapidement. Seuls 25 % sont tout à fait d’accord pour dire que leur entreprise encourage l’innovation et l’adaptabilité.

Il est intéressant de noter qu’environ la moitié (47 %) des entreprises caribéennes interrogées constatent un retour sur leurs investissements numériques. En outre, 45 % des personnes interrogées considèrent l’intelligence artificielle (IA) comme la technologie la plus critique pour la stratégie de leur entreprise aujourd’hui, un chiffre qui devrait passer à 52 % dans trois ans, à mesure que l’impact transformationnel de l’IA s’accélère.

Cependant, plus d’un tiers des personnes interrogées (37 %) pensent que leur organisation est confrontée à une menace de survie liée à la perturbation numérique.

Zia Paton, Digital Solutions Leader chez PwC dans les Caraïbes, a commenté les résultats en déclarant : “Notre rapport souligne l’urgence croissante ressentie par les conseils d’administration, la suite C et les équipes commerciales qui tentent de suivre le rythme des progrès rapides de la technologie et des attentes changeantes des clients. L’IA crée un catalyseur pour l’innovation et la réinvention des modèles d’entreprise d’une part, et un degré élevé d’incertitude et d’inquiétude d’autre part.”

M. Paton a ajouté : “Des investissements bien ciblés dans les systèmes et les compétences sont clairement essentiels. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls à accélérer la transformation et à prendre de l’avance. Les entreprises qui récoltent le dividende numérique se distinguent par l’audace de leurs ambitions, la volonté de leur personnel d’embrasser de nouvelles possibilités, ainsi que leur agilité et leur résilience face aux perturbations et aux changements continus.”

L’enquête a également révélé qu’une proportion étonnamment élevée de répondants (55 %) n’utilisent pas encore pleinement les outils de données dans toutes les activités opérationnelles, bien que cela soit essentiel pour contrôler les coûts et améliorer la productivité. De même, seuls 17 % déclarent que l’analyse des données joue un rôle central et critique dans l’orientation des décisions et des processus.

L’enquête met en évidence l’augmentation des investissements dans la formation continue de la main-d’œuvre, la plupart (52 %) investissant dans de nouveaux outils pour y parvenir. Lorsque les répondants ont été interrogés sur les obstacles à l’amélioration des compétences de leur personnel, les trois principaux étaient : le manque de temps (40 %), le manque de budget (36 %) et l’absence d’orientation stratégique sur la formation (28 %).

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises qui cherchent à accélérer la transformation numérique et à en tirer profit est de savoir comment – et à quelle vitesse – retirer et remplacer leurs anciens systèmes. Seules 53 % d’entre elles ont été en mesure de hiérarchiser les changements de technologie et d’infrastructure qui auront le plus d’impact sur leur activité. Et 37% ont mis en œuvre des méthodologies agiles et/ou de design thinking pour les mises à niveau technologiques.

Les préoccupations en matière de cybersécurité mettent encore plus en évidence les défis que représentent la création et la gestion d’une organisation alimentée par le numérique. Plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) reconnaissent que leur capacité à protéger les données sensibles et à se défendre contre les menaces émergentes doit être améliorée