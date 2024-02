Les enseignements à tirer du passage de « L’Express des Iles » sous pavillon allemand

Au moment où le Département et la Région entendent une nouvelle et énième fois relancer les travaux sur les questions institutionnelles et statutaires et sur la gouvernance du pays, le groupe « Péyi Gwadloup » ne peut que mettre en garde les deux exécutifs sur le risque qu’il y aurait à faire l’impasse sur la dimension économique majeure du débat sur la responsabilité et sur la domiciliation du pouvoir.

En ce sens, le passage « surprise » de « L’Express des Iles » sous pavillon allemand ne peut que légitimement marquer les esprits dans notre population et chez nos décideurs, et les conduire à s’interroger, comme nous le faisons, sur les angles morts de la politique économique conduite aujourd’hui en Guadeloupe.

Bernard GUILLAUME

Président du groupe « Péyi Gwadloup