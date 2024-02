Saint-Martin : la colère des robes noires qui demandent le départ d’une vice-procureure

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la décision de la vice-procureure, Christelle Bellet de ne pas siéger, la semaine dernière en audience collégiale de trois magistrats, dont l’un était remplacé par un avocat.

Et pendant deux heures, il n’y a plus d’audience… Et cela impacte qui ? Cela impacte la greffière qui est attend que l’audience reprenne… Cela impacte ses collègues magistrats qui ne peuvent pas continuer les audiences. Cela impacte les justiciables qui sont là depuis huit heures, et qul doivent attendre pendant plus de deux heures que cette dame, qui fait des caprices, parce qu’il faut dire les choses, daigne sortir de son siège pour pouvoir venir prendre l’audience. Et puis cela impacte aussi les avocats parce que c’est presque du harcèlement vis-à-vis de quelques consœurs qu’elle a prise en grippe pour on se ne sait quelle raison.