LITTÉRATURE. Sortie de l’autobiographie : “Paule-Élise AGLAÉ : Le clair et l’obscur”

C’est avec une immense joie que nous vous annonçons la sortie de l’autobiographie chez K. Editions de Paule-Élise Aglaé intitulée “Le clair et l’obscur”, une œuvre captivante qui promet d’inspirer et de toucher ses lecteurs. Ce livre, vendu au prix de 25 euros, est bien plus qu’une simple biographie : c’est une véritable leçon de vie, une plongée dans le parcours exceptionnel d’une femme qui a su braver tous les obstacles pour s’imposer comme une pionnière.

Un lancement exclusif à Paris

Pour les premiers chanceux, l’ouvrage sera disponible en exclusivité à Paris, au Pop Shop, situé au 223 rue Championnet, Paris 18ème, dans la boutique GLAM Ethnik, les vendredi 28 et samedi 29 décembre. Une occasion unique de découvrir cet ouvrage avant sa disponibilité en Martinique et Guadeloupe. La boutique sera fermée la première semaine de janvier, alors ne tardez pas !

Une arrivée aux Antilles en janvier

Pour les lecteurs des Antilles, l’autobiographie sera disponible dès la deuxième semaine de janvier en Martinique et en Guadeloupe. De plus, Paule-Élise promet d’organiser des soirées de lancement spéciales pour ses amis et admirateurs dans ces territoires. Les détails seront communiqués très prochainement.

Une vie exemplaire, racontée avec sincérité

Au dos de ce livre, on découvre un aperçu du parcours hors du commun de Paule-Élise Aglaé. Devenue en 2005 la première femme d’affaires noire de France, cette Martiniquaise a su, grâce à son courage et sa détermination, bâtir une carrière impressionnante. Pourtant, rien ne la destinait à un tel accomplissement. Mariée et mère de famille à seulement 20 ans, Paule-Élise a appris que les rêves ne deviennent réalité qu’avec du travail et de la persévérance.

Sportive passionnée, grande voyageuse, cheffe d’entreprise ambitieuse et croyante fervente, elle partage dans ces pages une vision de la vie profondément optimiste. Elle nous rappelle, à travers son témoignage vibrant et authentique, l’importance de “danser sous la pluie,” comme le souligne la maxime de Sénèque qu’elle cite dans son ouvrage.

Un livre à ne pas manquer

“Le clair et l’obscur” est bien plus qu’un récit autobiographique. C’est une invitation à croire en ses rêves, à persévérer malgré les tempêtes et à se dépasser. Paule-Élise Aglaé nous offre ici un précieux héritage littéraire, une œuvre qui résonnera chez tous ceux en quête de motivation et d’exemples inspirants.

Ne manquez pas cette belle leçon de vie, disponible dès maintenant à Paris et bientôt dans nos îles. Une lecture incontournable pour terminer l’année en beauté et commencer la suivante sous le signe de la détermination et de l’espoir.

J’aime ça : J’aime chargement…