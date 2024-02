Pierre s’engage pour l’unité nationale dans son message d’indépendance

Le Premier ministre Philip J. Pierre a souligné l’engagement de son administration en faveur de l’unité nationale dans un discours prononcé à l’occasion du 45e anniversaire de l’indépendance de Sainte-Lucie.

Il s’est exprimé lors d’un rassemblement de la Journée de l’Indépendance au mini-stade de Soufrière jeudi.

“Mon gouvernement reste attaché aux idéaux de l’unité nationale malgré les différences religieuses et politiques de notre peuple”, a déclaré M. Pierre lors du rassemblement.

“Nous acceptons ces différences”, a déclaré le Premier ministre.

“Mais nous avons également reconnu depuis longtemps, et nous continuerons à promouvoir la philosophie selon laquelle travailler ensemble en tant que nation, en tant que peuple, avec un objectif commun, est la seule approche viable pour que notre pays parvienne à un développement inclusif, significatif et durable”, a déclaré M. Pierre à son auditoire.

“Nous devons consciemment résister aux forces destructrices de la division, du crime, de l’égoïsme, de l’envie et embrasser l’esprit progressiste de l’unité et de l’amour pour construire un pays plus équitable, plus inclusif et plus juste”, a fait remarquer le député de Castries-Est.

Il a également évoqué la nécessité pour Sainte-Lucie d’adopter une vision unifiée de l’avenir.

M. Pierre a déclaré que l’île devait façonner cette vision par le biais d’un dialogue civil continu et la consolider par l’inclusion dans les relations sociales et politiques, l’équité, l’allocation des ressources et un désir inébranlable d’améliorer le bien-être des moins fortunés.

“En ce 45e anniversaire de l’indépendance, je renouvelle donc mon appel à la société civile, aux partis politiques, aux organisations non gouvernementales, aux syndicats, aux associations professionnelles, aux groupes nationaux, religieux et communautaires, ainsi qu’aux autres institutions, pour qu’ils jouent leur rôle dans l’édification de la nation, sans crainte ni favoritisme”, a déclaré le Premier ministre.

“Notre unité est notre force. En tant que peuple, nous avons plus de choses en commun qui nous unissent que de choses qui nous divisent”, a déclaré M. Pierre.