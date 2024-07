Qui est Kamala Harris ?

Très certainement prochaine candidate des démocrates,Kamala Harris est la vice-présidente des États-Unis, ayant pris ses fonctions le 20 janvier 2021. Avant de devenir vice-présidente, elle a été sénatrice de la Californie de 2017 à 2021. Elle a également été procureure générale de Californie de 2011 à 2017 et procureure de district de San Francisco de 2004 à 2011. Kamala Harris est la première femme, la première femme noire et la première personne d’origine sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis.

Les parents de Kamala Harris sont Shyamala Gopalan et Donald Harris. Shyamala Gopalan était une chercheuse en cancérologie et une militante des droits civiques, originaire de Chennai en Inde. Donald Harris est un économiste d’origine jamaïcaine et professeur émérite à l’Université de Stanford.

