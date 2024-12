Chers amis lotois,

Avant de tirer le rideau de l’année 2024, je souhaitais vous faire part de la création de notre association F.E.R. – Force de l’Engagement pour la République.

Fondée par mes soins et les forces vives du Lot, Notre association F.E.R. est un cercle de réflexion, associatif, qui vise à rassembler les citoyens autour de valeurs communes.

Nous devons retisser un lien de confiance entre les Français et leurs élus, à l’échelle locale et nationale, à travers plusieurs lignes d’action :

Renforcer le débat démocratique.

Soutenir l’engagement des acteurs de la société civile.

Promouvoir des initiatives concrètes qui répondent aux besoins des territoires.

Notre association F.E.R. s’inscrit dans une démarche pragmatique qui favorise le débat d’idées en mettant en avant la voix des femmes et des hommes qui font vivre notre pays : paysans, entrepreneurs, commerçants et artisans, enseignants, soignants, aidants, jeunes, services de sécurité, associations, retraités, entre autres.

Notre association F.E.R. aspire ainsi à construire une démocratie plus accessible, vivante et en phase avec les réalités du quotidien.

Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes pour le bien commun, en restant fidèles à nos valeurs républicaines et en nous tournant vers un avenir durable.

Rejoignez-nous : contacter.fer@gmail.com ou au 06 66 43 40 69

Construire ensemble est le maître mot de notre action !

Je saisis cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, et je vous donne rendez-vous en janvier 2025 pour une conférence sur l’intelligence artificielle (détails à venir) suivie d’un moment convivial pour les vœux du nouvel An.

D’ici là, prenez soin de vous.

Huguette TIEGNA

Présidente de l’association F.E.R.

huguette.tiegna@gmail.com

Tél. : 06 42 41 50 85

Note de la rédaction :

Huguette Tiegna est députée de la deuxième circonscription du Lot de 2017 à 2024

Huguette Tiegna est la fille d’un « ancien combattant » de l’armée française, « tirailleur pendant la guerre d’Indochine et d’Algérie ». Originaire du Burkina Faso, elle obtient un diplôme d’ingénieur en génie électrique à l’École des mines, de l’industrie et de la géologie (EMIG) du Niger. Elle arrive en France en 2009, au Havre. En 2012, elle reçoit un prix scientifique pour ses travaux de recherche sur les moteurs à flux axial. Le 11 décembre 2013, elle soutient une thèse de doctorat, dirigée par le professeur Georges Barakat, à l’université du Havre sur les machines synchrones à aimants permanentset leurs applications pratiques pour l’énergie éolienne.

Elle est ingénieur R&D en génie électrique, et a travaillé au sein de l’entreprise Whylot à Cambes, où elle concevait des moteurs pour des éoliennes ou l’automobile.

Elle rejoint En marche, parti créé par Emmanuel Macron, peu de temps après sa fondation en 2016. Elle est naturalisée française le 2 septembre 2016. L’année suivante, elle est candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription du Lot. Arrivée en tête du premier tour avec 35 % des voix, elle l’emporte au second avec 53 % face au candidat socialiste Vincent Labarthe.

Le 23 novembre 2018, elle annonce porter plainte contre le site néonaziDemocratieparticipative.biz pour des propos racistes tenus à son encontre.

Elle est réélue députée lors des élections législatives de 2022 avec 34,14 % des voix, à la suite d’une triangulaire particulièrement serrée.

Lors des élections législatives de 2024, elle arrive à la 3e place au 1er tour (26,96 % des voix). Malgré les demandes de son parti, consignées par les élus locaux, Huguette Tiegna refuse de se désister en faveur du candidat socialiste. Elle perd la circonscription du Lot, le candidat PS-NFP Christophe Proença, arrivé en tête au premier tour, l’emporte devant le candidat RN Gérard Raymond

Le Lot est le département où Gaston Monnerville a été élu tout au long de sa carrière.

