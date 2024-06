Recyclage : une gestion du plâtre révolutionnaire

Ce mercredi 5 juin, Martinique Recyclage a marqué un tournant majeur dans la gestion des déchets en inaugurant son unité de traitement du plâtre. Cette nouvelle installation représente une avancée significative dans la lutte contre les déchets de plaques de plâtre, contribuant ainsi à renforcer l’économie circulaire et durable en Martinique.

Au centre de tri “Martinique Recyclage” de Ducos, une machine attire particulièrement l’attention. Son rôle est différent de tous les autres engins que possède l’entreprise. En observant attentivement, on voit des déchets de plâtre aspirés dans un large entonnoir, puis broyés deux fois pour obtenir une fine poudre. Un système ingénieux extrait automatiquement les déchets métalliques, laissant le gypse pur se déverser dans des conteneurs pour être réutilisé. Parallèlement, le papier cartonné, encore légèrement imprégné de gypse, est préparé pour l’incinération afin de produire de l’énergie. Il s’agit de la nouvelle unité de traitement du plâtre du groupe Seen.

Vers une gestion durable des déchets de plâtre

En Martinique, l’utilisation du plâtre est largement répandue dans le secteur du BTP, alimentant ainsi une production importante de déchets de plaques de plâtre. Face à cette réalité, l’émergence d’une solution viable de gestion de ces déchets est devenue une priorité. C’est dans ce contexte que Martinique Recyclage et SOS Déchets ont entrepris des actions pour trouver des solutions. Ces entreprises du Groupe Seen ont posé les bases d’une réponse concrète à cette problématique. Cette initiative, soutenue par la CTM et l’ADEME, vise plusieurs objectifs essentiels. D’abord, elle cherche à résoudre le défi de la gestion des déchets de plâtre en recyclant efficacement ce matériau. En outre, elle favorise une économie circulaire en réutilisant le gypse purifié dans la production de nouveaux matériaux de construction. De plus, elle s’engage à minimiser les résidus de gypse sur le papier cartonné, renforçant ainsi la durabilité de la chaîne de recyclage.

Initiée grâce à l’implication active de partenaires stratégiques tels que l’ADEME et la CTM, cette initiative novatrice a nécessité un travail d’équipe rigoureux et coordonné. À travers des études approfondies et des analyses techniques réalisées avec l’appui de l’ADEME, le potentiel du recyclage local du plâtre en Martinique a été évalué de manière exhaustive, fournissant ainsi les fondations nécessaires à la mise en œuvre du projet. Par la suite, des discussions constructives avec la CTM ont permis d’obtenir un soutien financier et institutionnel essentiel pour concrétiser cette initiative. Ensemble, ces partenaires ont contribué à l’élaboration d’une stratégie globale et efficace visant à relever les défis de la gestion des déchets dans la région.

“La mise en place de cette unité de traitement du plâtre à Martinique Recyclage représente une avancée majeure dans la gestion des déchets en Martinique,”

réagit Jean-François Mauro C’est une étape cruciale vers une économie circulaire plus robuste et durable dans la région. Nous sommes fiers de dire que cette unité est la première installation de ce type à l’échelle des Antilles, témoignant de l’engagement de la Martinique envers une gestion responsable des déchets. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à concrétiser ce projet novateur.”

Les horizons s’ouvrent pour l’unité de traitement du plâtre chez Martinique Recyclage. L’objectif de franchir le seuil des neuf-cents tonnes, initialement escompté. En parallèle, des négociations sont en cours avec l’éco-organisme de la Guadeloupe pour faciliter le transit de plâtre vers la Martinique, renforçant ainsi les liens interrégionaux. Cette unité, pionnière dans les Antilles-Guyane, incarne l’élan vers une autonomie accrue dans la gestion des déchets régionaux, ouvrant ainsi la voie à d’autres initiatives similaires, porteuses d’une vision plus durable pour l’environnement caribéen.

Thibaut Charles

