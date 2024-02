Plongez dans le cœur verdoyant de l’Yonne, où l’héritage de Lucie Randoin s’entremêle avec l’avenir prometteur de l’arboriculture locale. Imaginez une cuvée de jus de pommes célébrant non seulement la mémoire d’une pionnière mais incarnant aussi l’excellence d’un terroir riche et fertile, à l’aube de l’Exposition universelle d’Osaka en 2025. À travers cet article, découvrez comment le village natal de cette illustre biologiste devient un symbole d’innovation et de tradition, où les mirabelles et pommes biologiques se transforment en ambassadeurs d’un savoir-faire unique, à la croisée de la Bourgogne et de la Champagne. Alors que “SaYONNE’ara” résonne comme un pont littéraire entre deux cultures, nous explorons les initiatives locales qui tissent des liens créatifs et gustatifs entre l’Yonne et le Japon. Préparez-vous à un voyage sensoriel où science, nature et culture s’entrelacent pour esquisser les projets icaunais de demain, portés par l’esprit avant-gardiste de Lucie Randoin.

Culture de fruits et de baies : les projets icaunais de demain avec Lucie Randoin

Dans le village natal de Lucie Randoin, une cuvée de jus de pommes à la mémoire de Lucie Randoin est à l’étude en prévision de l’Exposition universelle d’Osaka en 2025 et son pavillon des femmes. Après le timbre-poste Lucie Randoin 2025, cette démarche entend allier mémoire et terroir : cidre, jus de pomme, ratafia, eaux de vie. Cueillette de mirabelles en août et de pommes en septembre. Si l’origine étymologique de Boeurs-en-Othe reste à élucider, le territoire est une oasis gourmande et créative de fruits issus de l’agriculture biologique, à la croisée de la Bourgogne et de la Champagne.

Boer en néerlandais veut dire « paysan ». Aussi, les Boers en Afrique du sud ou en Argentine étaient des agriculteurs pionniers venant des Pays-Bas mais aussi de France. En entrant dans l’île de Dejima, point d’entrée du port de Nagasaki ; les Rangaku néerlandaises offraient des prismes d’analyses des technologies et des sciences du monde occidental transmises par les voyageurs.

Au Japon, quelle pourrait être la saveur d’une pomme du pays d’Othe ? Des pommes confites et sucrées du village natal de la biologiste Lucie Randoin pourraient-elles accompagner parfaitement un mélange de thé noir dans un archipel où l’on retient surtout les magnifiques images de cerisiers en fleur ?

En 2015, le thème de l’Exposition universelle de Milan était : “Nourrir la planète, Énergie pour la vie” . Souhaitons dix ans plus tard que les partenariats du futur fassent pleinement rayonner l’Yonne au Japon en 2025, en s’inspirant des démarches inventives d’autres territoires.

SaYONNE’ara est le prix littéraire manga de l’Yonne. Ce prix est né en 2012 à Sens à l’initiative d’une professeur-documentaliste au lycée Janot et Curie de Sens et d’une bibliothécaire. Le pavillon des femmes de l’Exposition universelle d’Osaka en 2025 pourra-t-il ouvrir d’autres portes de partenariat propice à l’imagination entre les peuples ?

Reprise par une femme samouraï, Machiko Gozen ; Janat est une Maison de Thé fondée en France en 1872. L’histoire de Janat est intimement liée à l’inauguration de la Tour Eiffel à l’Exposition Universelle de 1889 et aux deux chats du fondateur qui lui ont toujours porté chance dans ses projets innovants.

Des feuilles fraîches cueillies à la main à la tasse de thé du consommateur, la mission de Janat est de créer un thé de la meilleure qualité tout en mettant en œuvre des solutions durables pour améliorer la condition des femmes et protéger l’environnement. Au Japon, cette entreprise est désormais connue pour responsabiliser les femmes en les engageant dans le processus de création de valeur en tant qu’actrices clés de la fabrication du thé Janat. Janat soutient la Fondation Femmes du Monde basée à Genève pour mettre en œuvre des programmes éducatifs, former les femmes dans les plantations de thé, améliorer la qualité et augmenter la valeur ajoutée.

Comme le parcours exceptionnel de Lucie Randoin, l’éducation des femmes contribue directement à accroître leur confiance en elles et à autonomiser leur famille. Il est possible de découvrir l’esprit de voyage de Janat dans un magnifique salon de thé à Omotesando, à Tokyo. Son atmophère est celle d’une machine à remonter le temps qui vous transporte à travers les voyages de Janat Dores, ami de Gustave Eiffel.

La caravane Tea for Two de Janat est aussi devenue la première caravane au monde partageant l’amour et le temps avec le thé. Pour chaque boîte de thé Janat vendue, la caravane offre une tasse de thé gratuite à une femme. Les produits Janat Paris sont fabriqués par plus de 1000 femmes cueilleuses de feuilles de thé au Sri Lanka.

Soucieux de bâtir de nouveaux ponts, cette entreprise est à la recherche de personnes passionnées et engagées intéressées par des métiers créatifs et développer cette aventure entre science et nature en France, au Japon, aux États-Unis, en Chine et à Dubaï.

Un chemin d’inspiration pour valoriser un jus de pommes Lucie Randoin au Japon ?

