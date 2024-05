Sainte-Lucie participe aux discussions régionales sur la criminalité liée aux armes à feu

Sainte-Lucie faisait partie des pays représentés à une réunion organisée à Trinité-et-Tobago pour discuter de la réduction de la flambée des crimes violents dans les Caraïbes, alimentée par le trafic illicite d’armes à feu.

Sainte-Lucie a participé à distance.

L’Agence de mise en œuvre de la Communauté des Caraïbes pour la criminalité et la sécurité (CARICOM IMPACS) a accueilli la réunion le 9 mai 2024 à son siège de Port of Spain.

Des partenaires des États-Unis et des commissaires de police de la CARICOM ont participé à la session hybride.

Selon un communiqué de CARICOM IMPACS, les participants ont exploré les moyens d’améliorer la collaboration avec l’Unité de renseignement sur les armes à feu de la CARICOM (CGIU).

Le lieutenant-colonel Michael Jones, directeur exécutif de CARICOM IMPACS, a expliqué que les avantages de l’unité ont été évidents moins d’un an après sa création.

M. Jones a déclaré qu’à ce jour, la CGIU a reçu des informations et des renseignements sur les saisies et les récupérations d’armes à feu de 15 États membres de la CARICOM et qu’elle a lancé au moins 34 enquêtes.

L’ambassadeur Todd D. Robinson, secrétaire adjoint du Bureau américain des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi (INL), a mis l’accent sur l’objectif commun de lutte contre la criminalité et la violence.

M. Robinson a déclaré que les États-Unis donnaient la priorité aux enquêtes et aux poursuites concernant les trafiquants d’armes à feu, qui mettent activement en danger les communautés tant aux États-Unis que dans les Caraïbes.

Il a affirmé que “l’INL a l’intention de continuer à soutenir la CGIU, qui a eu un impact important sur le partage d’informations en temps réel”.

En signe de collaboration, les États-Unis ont fait don d’un tableau interactif de 75 pouces, de 14 écrans Samsung de 27 pouces et d’un chien renifleur belge malinois de quatre ans entraîné à détecter les drogues, les armes à feu et les munitions, afin de soutenir l’unité et son travail de lutte contre les armes à feu et les stupéfiants.

