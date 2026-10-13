Les difficultés du Tourisme

Entre kérosène plus cher, pouvoir d’achat sous pression et finances publiques contraintes, le tourisme antillais entre dans l’incertitude. Pour la Guadeloupe et la Martinique, l’enjeu dépasse les vacances : il touche à l’emploi, aux échanges et au financement du développement.

L’avion, une artère vitale

L’avion relie les familles, transporte les visiteurs et soutient l’économie. Son renchérissement expose les îles à un effet de ciseau : les coûts des compagnies augmentent tandis que les voyageurs surveillent davantage leurs dépenses.

Le 8 octobre, la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers indiquait que le kérosène pouvait représenter jusqu’à 45 % des coûts d’exploitation, contre 25 % habituellement. Les transporteurs ne peuvent répercuter intégralement cette hausse sans décourager leurs clients. Leurs marges se réduisent, avec un risque de billets plus chers et de dessertes fragilisées. (fnam.fr⁠)

Il faut pourtant distinguer l’alerte du décrochage avéré. Selon la DGAC, les liaisons entre l’Hexagone et les Outre-mer progressaient encore de 2,1 % en août 2026 sur un an. Cette résistance interdit de présenter la baisse du tourisme antillais comme acquise. (ecologie.gouv.fr⁠)

Des visiteurs sous contrainte

Si le transport absorbe une part croissante du budget, les vacanciers peuvent raccourcir leur séjour, réduire les sorties ou choisir une destination plus accessible. Hôtels, restaurants, loueurs, commerces et activités de loisirs subiraient alors des pertes qui se diffuseraient à l’emploi et aux recettes locales.

La vie chère accentue cette vulnérabilité. L’enquête de l’Insee menée en 2022 mesurait des prix alimentaires supérieurs de 40 % en Martinique et de 42 % en Guadeloupe à ceux de l’Hexagone. Ces écarts structurels pèsent sur les habitants comme sur les dépenses des visiteurs. Le tourisme demeure un moteur précieux, mais ne peut compenser à lui seul les fragilités des économies insulaires. (insee.fr⁠)

Un État aux moyens limités

Derrière le choc énergétique apparaît une autre contrainte : celle des finances publiques. Dans une note du 8 octobre, Paul Krugman juge la trajectoire budgétaire française insoutenable. Il décrit des marchés qui traitent désormais la France comme « l’homme malade du monde occidental ». Son analyse constitue un avertissement, pas la preuve d’une faillite imminente. (paulkrugman.substack.com⁠)

La FNAM réclame des aides à la trésorerie, des échéanciers fiscaux et sociaux et la possibilité de prêts garantis par l’État. Mais un nouveau soutien exceptionnel devra composer avec la dette et le coût de son financement. La solidarité nationale reste indispensable ; ses modalités et son ampleur ne peuvent être tenues pour acquises. (fnam.fr⁠)

Les demandes guadeloupéennes illustrent cette tension. Le 7 octobre, Ary Chalus a défendu auprès du Premier ministre un plan de 320 millions d’euros sur quatre ans pour les lycées, ainsi que 60 millions pour douze internats. Selon le compte rendu de cette rencontre, aucune décision n’a été annoncée. Des besoins légitimes ne deviennent pas, par leur seule formulation, des financements disponibles. (lepige.fr⁠)

Des choix à financer

La continuité territoriale devient stratégique : garantir l’accès à l’avion répond à un enjeu d’égalité et de développement. Un dispositif renforcé suppose toutefois des objectifs précis, des bénéficiaires identifiés et des ressources durables.

La Martinique, confrontée aux difficultés financières de sa collectivité, doit également hiérarchiser ses investissements. Mobiliser les fonds européens et les capitaux privés peut élargir les possibilités, sans effacer les contraintes ni dispenser d’évaluer le coût des projets.

Cette exigence vaut pour les évolutions institutionnelles. De nouvelles compétences sans ressources correspondantes risqueraient de fragiliser les services publics ou d’accroître la pression fiscale. L’autonomie décisionnelle exige donc une discussion transparente sur les moyens financiers.

Préparer l’après-crise

À l’horizon 2030, une énergie durablement chère et des financements plus contraints pourraient ralentir la consommation, l’investissement et le tourisme. Ce scénario doit être anticipé, sans être présenté comme inéluctable.

Diversifier les activités, renforcer la production locale et développer un tourisme qui retient davantage de valeur sur place deviennent des priorités. Comment financer demain un développement moins vulnérable aux chocs extérieurs ? Anticiper ces mutations sera moins coûteux que les subir.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public