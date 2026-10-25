Transports : la sommation de Tony Delsham, dix-neuf ans après

En octobre 2007, dans Antilla n° 1270, le journaliste et écrivain Tony Delsham adressait une « sommation » aux élus martiniquais : organiser enfin le transport public. L’autorité unique qu’il appelait de ses vœux existe depuis plus de dix ans. En 2026, les bus restent pourtant à quai sur une bonne partie du réseau.

Il partait de la roue. « L’une des inventions fondamentales pour l’humanité », écrivait Tony Delsham dans sa tribune « Messieurs nos élus, je vous somme d’agir », publiée la semaine du 22 octobre 2007. Et il constatait que la Martinique, faute d’avoir organisé ses transports, « traîne encore la patte ». Relu aujourd’hui, le texte a quelque chose de troublant : presque tout y est déjà.

« Pas assez riches pour aller… travailler »

Le constat social ouvre la tribune. Les salariés payés au Smic, écrit Delsham, ne sont pas assez riches pour aller… travailler. Ceux qui ont une voiture, souvent parce qu’ils vivent encore chez leurs parents, arrivent en retard, au grand désespoir du chef d’entreprise. Les jeunes diplômés restent à la porte de l’emploi, le budget transport menaçant jusqu’à leur budget alimentaire.

Les élus de l’époque ne contestent pas le diagnostic. Serge Letchimy, alors député-maire de Fort-de-France, parle de « dépression sociale » et confie à Antilla : « Je pense simplement que nous nous sommes pris trop tard. » Jean-Philippe Nilor, alors conseiller général de Sainte-Luce, estime que « l’État a préféré s’occuper du transport extérieur ».

Pour Delsham, le nœud est ailleurs. Le Syndicat mixte, né en 2000, présente sept ans plus tard un projet avancé, mais la question de fond n’est pas réglée : le périmètre unique et l’autorité unique. Trop d’autorités organisatrices, un territoire morcelé, des maires qui ont longtemps distribué les agréments de transport aux fidèles capables de faire voter pour eux. Conclusion du chroniqueur : personne n’a voulu céder « ne serait-ce qu’un zizine de son pouvoir ».

« Il est temps que l’élu accepte de mettre le bon sens au pouvoir en s’asseyant à cette foutue table. » Tony Delsham, Antilla, octobre 2007

L’autorité unique, enfin

Sur ce point précis, la sommation a fini par être entendue. Dans les débats parlementaires du début des années 2010, l’inorganisation des transports est décrite comme un problème majeur pour le développement de l’île, avec 519 véhicules pour 1 000 habitants, le ratio le plus élevé des départements d’outre-mer, et des autorités organisatrices aux compétences qui se chevauchent.

Habilité par le Parlement, le conseil régional crée Martinique Transport par une délibération du 18 décembre 2014. L’établissement se substitue aux autorités organisatrices existantes et réunit la CTM, la Cacem, l’Espace Sud et Cap Nord. Ses premiers statuts sont signés en décembre 2016, un an après la naissance de la Collectivité territoriale de Martinique. Le réseau du Centre est réorganisé le 1er août 2020, la Régie des transports de Martinique exploitant les deux lignes du TCSP, et la billettique passe aux cartes sans contact le 1er juin 2026.

2026, l’année des bus à l’arrêt

Le périmètre unique existe, l’autorité unique aussi. Mais en 2026, c’est l’argent qui manque. Les transporteurs font état de près de 40 millions d’euros de factures impayées par Martinique Transport en début d’année, avec des retards de paiement pouvant atteindre six mois. La contribution de la CTM est fixée à 110 millions d’euros pour 2026, sur un budget global d’environ 153 millions, mais la collectivité tarde à la verser.

Arnaud René-Corail, président de Martinique Transport, a lui-même évoqué plus de 40 millions d’euros d’impayés, une dette qui pourrait atteindre 90 millions d’ici la fin de l’année sans nouvelles recettes. Faute de trésorerie, les pompes à carburant de l’autorité organisatrice se sont retrouvées à sec et les délégataires disent ne plus pouvoir garantir la continuité du service.

Sur le terrain, la liste est longue. Réseau Nord Atlantique à l’arrêt complet début juin. Réseau du Centre paralysé le 30 juin par une grève et le manque de carburant. Plus de 200 jours de conflit chez Transaglo, clos à la mi-septembre. Réseau Sudlib interrompu plus d’un mois, avant une reprise le 9 octobre. Grève chez Mooland le 24 septembre, touchant Car Jaune, Kar Ouest et les transports scolaires. Le 8 octobre, l’association d’usagers du Nord D.U.N dénonçait des quartiers de Sainte-Marie privés de bus depuis plus d’un mois. Le 16 octobre encore, 29 lignes du réseau Centre n’étaient pas assurées en raison de pannes.

Dans le même temps, Martinique Transport a relancé en février la mise en concurrence pour l’exploitation des 62 lignes du réseau Centre, les offres étant attendues au 15 avril 2026.

Le périmètre unique existe, l’autorité unique aussi. En 2026, c’est l’argent qui manque.

La table, toujours

En 2007, Tony Delsham reprochait aux élus de ne pas vouloir céder une parcelle de pouvoir. Dix-neuf ans plus tard, l’architecture institutionnelle qu’il réclamait est en place, mais la chaîne de financement entre la CTM, l’autorité organisatrice et les transporteurs s’est grippée. Les victimes, elles, n’ont pas changé : le salarié qui n’arrive pas à l’heure, le jeune qui renonce à un emploi faute de bus, l’entreprise qui en paie le prix.

Serge Letchimy pensait qu’il suffirait de s’asseoir autour d’une table. Delsham y voyait une forme d’optimisme. La table a été dressée. Reste à la faire fonctionner. Le chroniqueur concluait en s’adressant aux élus au nom des « générations montantes ». Celles de 2007 ont aujourd’hui la quarantaine, et attendent toujours leur bus.

Lire la tribune de Tony Delsham : « Messieurs nos élus, je vous somme d’agir », Antilla n° 1270, octobre 2007 (PDF)

Repères

2000 : création du Syndicat mixte des transports. Octobre 2007 : tribune de Tony Delsham dans Antilla n° 1270. 18 décembre 2014 : délibération créant Martinique Transport, autorité organisatrice unique. Décembre 2015 : naissance de la Collectivité territoriale de Martinique. Décembre 2016 : signature des premiers statuts de Martinique Transport. 1er août 2020 : réorganisation du réseau du Centre. 2026 : impayés estimés à plus de 40 millions d’euros, grèves et lignes suspendues sur les trois réseaux.



Sources : Tony Delsham, « Messieurs nos élus, je vous somme d’agir », Antilla n° 1270, octobre 2007