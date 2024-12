Une conférence des Entreprises publiques locales pour développer l’économie bleue en Outre-mer

Venus des quatre coins des Outre-mer, plusieurs experts se sont réunis en Guyane afin d’échanger une semaine durant autour de l’économie bleue. L’objectif de cette conférence qui s’est tenue ce mois de décembre, est de développer des activités économiques tout en préservant les ressources marines et côtières, en encourageant l’innovation et des pratiques durables dans tous les secteurs d’activité impliqués : les transports, la pêche, l’énergie ou encore les déchets.

Plusieurs experts ont partagé leurs expériences. La SEMSAMAR développe de nombreux projets dans les Outre-mer dont deux qui ont été mis en lumière par Vincent Derussy, directeur des services opérationnels et du développement. On compte une nouvelle zone de mouillage respectueuse de l’environnement et réaménagement d’un marché aux poissons en Guadeloupe dans une démarche inclusive et axé sur le développement de la pêche locale. Pour le directeur des services : « Il est important d’aller au-delà du traditionnel « porter à connaissance » de la population. La Sem est un assemblier qui va plus loin, elle met en place de la co-construction avec cette population et les résultats sur l’après aménagement sont bien plus au rendez-vous ». La SEMSAMAR porte ainsi une volonté de développer le principe de la conciergerie maritime, peu présent en France, sur le modèle des iles anglo-saxonnes limitrophes. Le parcours du tourisme de plaisance est ainsi perçu comme allant d’une offre de service qui commence dès l’accostage jusqu’au centre-ville. Autre exemple d’économie bleue durable, la Sem est engagée dans la reconstruction de récifs durables afin de reconstituer la faune et la flore dans les Antilles.

Du côté du Grand port maritime de Guyane, Vania Bonneton du pôle aménagement et développement a illustré les pistes de développement pour l’économie bleue, répondant aux enjeux de décarbonation et de coopération internationale.

Frédéric Dijoux directeur général de la Société publique locale AFPAR (Assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion) a présenté les initiatives de formation et d’insertion professionnelle pour répondre aux besoins croissants de professionnalisation dans les territoires ultramarins.



Andry Marc, Directeur Opérationnel à la SOAME Martinique, a souligné l’importance d’adapter les territoires pour accueillir les croisiéristes, une activité en plein essor dans les Outre-mer. Pour accueillir simultanément des milliers de touristes, de nouveaux espaces doivent être aménagés. Le comité martiniquais du tourisme a donc fait appel à l’EPL pour concevoir ces lieux, incluant notamment des locaux pour les artisans. Andy Marc, a donc présenté en exemple la concession sur la ZAC de Pointe Simon à Fort-de-France qui illustre l’un des enjeux principal de l’économie bleue: le parcours balnéaire. La SOAME a en effet assisté la collectivité dans l’aménagement de ses terminaux de croisières qui vont du littoral jusqu’au centre-ville avec un processus d’accueil, le tout dans une démarche de viabilité économique forte pour assurer à la collectivité la maitrise des fruits de son économie littorale.

Andy Marc souligne à cette occasion « qu’il a fallu embarquer tous les partenaires, le comité de tourisme, le grand port maritime, les associations de taxis et autres acteurs du tourisme/service. C’est tout l’intérêt de la SOAME que de pouvoir permettre cette logique de partenariats pour déboucher sur une réponse globale à l’itinéraire de croisière dans la ville ».

Cet atelier a ainsi mis en valeur le rôle des EPL et des acteurs de l’économie bleue dans le développement économique, social et environnemental des Outre-mer, montrant comment l’économie bleue peut être un levier d’innovation et de croissance durable.

Source : Fédération des élus des EPL

