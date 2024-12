Une nouvelle desserte aérienne. Air Adelphi

Air Adelphi a lancé un nouveau service reliant la Martinique à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent, à partir du 11 décembre 2024. La compagnie aérienne opérera trois vols hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis, en utilisant des avions Twin Otter de 19 places. Actuellement, le tarif aller-retour est fixé à 350 €, avec des projets de négociation pour réduire les prix et améliorer l’accessibilité pour les voyageurs de la région. Cette initiative vise à renforcer la connectivité régionale et à faciliter les déplacements pour des événements tels que les festivals.

