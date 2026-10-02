Une pochette, une dizaine de CV : au premier job dating cadres de la préfecture

Une pochette plastifiée, une dizaine de CV. Depuis son retour au pays, Maëva ne trouve pas d’emploi. Titulaire d’un master, elle cherche depuis six mois un poste de chargée de mission QHSE. Elle a tenté sa chance au job dating cadres organisé ce jeudi pour la première fois dans les locaux de la préfecture, dans le cadre de l’opération Choose Outre-mer. Un peu plus de 240 candidats s’y sont présentés. À la clef, 70 postes.

Maëva tient dans sa pochette plastifiée une dizaine de CV. Un CV bien fourni, un master et une solide expérience professionnelle dans de grands groupes français. Seulement voilà, depuis son retour au pays, la jeune femme ne trouve pas d’emploi. Elle recherche un poste de chargée de mission QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement) depuis six mois en vain. » Alors Maëva a décidé de tenter sa chance au job dating cadres, ce jeudi après midi à la préfecture. Un événement organisé dans le cadre de l’opération Choose Outre-mer qui s’est tenu simultanément dans tous les territoires ultramarins et à Paris. L’objectif est de mettre en valeur les opportunités d’emploi à destination des cadres dans ces territoires. Une occasion à saisir pour Maëva qui a pu déposer deux CV. Mais ça s’est bousculé au portillon, un peu plus de 240 candidats ont poussé les portes de la préfecture dans laquelle se tenait cette première édition de ce job dating avec à la clef 70 postes. « Je recherche un accès direct au recruteur. Quand on postule en ligne, personne ne répond. Dans le meilleur des cas, on reçoit un mail automatique. »

« Cela permet de nous faire connaître »

Bamitel, Décathlon ou encore GBH étaient présents côté recruteurs. Valérie Mâ est responsable des ressources humaines chez Martinique automobile. Les candidats défilent à sa table mais la DRH recherche des profils bien spécifiques : des chefs d’atelier, directeur marketing import, formateur mécanicien pour véhicules électriques. « Comme c’est un salon ciblé sur l’encadrement, cela nous permet de nous faire connaître et de venir à la rencontre des candidats qui seraient intéressés par les métiers de l’automobile. »

Le but de ce job dating Choose Outre-mer est de montrer qu’il y a des opportunités en Martinique. « La venir n’est pas uniquement d’aller chercher des emplois dans l’Hexagone. Ici, il y a des entreprises qui ont un besoin fort de recrutement et une problématique de chômage importante donc nous mettons une pierre à l’édifice pour offrir à chacun d’avoir un emploi stable ici en Martinique », explique le préfet, Étienne Desplanques. Selon ce dernier, il y a 160 offres de cadres qui attendent d’être pourvues dans le territoire. « Cela doit nous amener dans les mois qui viennent à travailler sur les cadres. C’est important pour les cadres martiniquais qui peuvent être tentés faute d’opportunité d’aller dans l’Hexagone. » Il explique que ce type d’initiative permet d’éviter la fuite des cerveaux mais aussi de faire revenir les cadres en Martinique.

Des rencontres en présentiel

Au contraire des recherches d’empois ou de candidats en ligne, ce job dating Choose Outremer permet, selon Paul Eddy Paulin, directeur de la stratégie des relations extérieurs à France travail privilégie la rencontre physique. « L’important pour les candidats, c’est de bien avoir son projet, de bien se positionner et de bien préparer son entretien. »

Laurianne Nomel