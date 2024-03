Vers une résolution constructive : Actions et dialogues au Collège Suzanne Roussi-Césaire

Le Collège Suzanne Roussi-Césaire aux Trois-Îlets se trouve au cœur d’une situation complexe suite à un mouvement de grève déclenché par des agents de la collectivité de Martinique et à un appel à la mobilisation par le “Kollèctif Jistiss Matinik”. Cette conjoncture a entravé l’accès à l’établissement pour les personnels et les élèves, mettant en péril le climat serein et sécurisé nécessaire à l’apprentissage. Face à ces défis, la rectrice de Martinique et son équipe ont intensifié leurs efforts pour soutenir l’établissement et restaurer une ambiance propice à l’éducation. Leur démarche, axée sur le dialogue et l’action, vise à réunir toutes les parties prenantes afin de retrouver un vivre-ensemble harmonieux et garantir le bien-être de la communauté éducative.

VOICI LE COMMUNIQUÉ DE CE JOUR DU RECTORAT DE MARTINIQUE

COMMUNIQUÉ DU 4 MARS 2024

POINT DE SITUATION AU COLLEGE SUZANNE ROUSSI CESAIRE (TROIS-ILETS)

Schoelcher, le 4 mars 24

Le jeudi 29 février 24, les personnels et élèves du collège Suzanne Roussi-Césaire n’ont pu accéder à l’établissement. Un préavis de grève avait été déposé par des agents de la collectivité de Martinique la veille. Par ailleurs, le « Kollèctif Jistiss Matinik », dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le mercredi 28 février avait appelé à une mobilisation devant l’établissement ce jour.

Depuis ces évènements, le bon fonctionnement de l’établissement est entravé et ne permet pas l’accès aux enseignants et aux élèves. Notre Ecole doit rester un sanctuaire, un lieu sécurisé pour nos enfants et nos personnels, favorable aux apprentissages.

Depuis plusieurs mois, le rectorat, à la demande de la rectrice, n’a eu de cesse d’actionner de nombreux leviers pour soutenir l’établissement et rétablir de façon pérenne un climat serein au sein de la communauté éducative, en menant les actions suivantes :