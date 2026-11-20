.,Mercredi 2 décembre, Tous Créoles a le plaisir de recevoir Steve Fola Gadet qui présentera son dernier livre, Chemin-chien, publié chez Caraïbéditions.

La rencontre aura lieu au Lina’s de Manhity à 18h, et permettra au public d’échanger avec l’auteur dans un cadre convivial, et d’acquérir l’ouvrage dédicacé.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Inscription obligatoire en ligne ICI

Synopsis :

On lui a appris à se battre. La rue lui a appris à ne jamais reculer. La prison lui a appris le silence. La Guadeloupe lui apprendra les mots. À quinze ans, Marley Cautaya quitte la Martinique pour intégrer un centre éducatif où tout semble le pousser à devenir un autre. Mais comment changer quand la colère continue de cogner à la porte ? Comment faire confiance quand on a grandi en pensant que la violence protège ? Au fil des rencontres, des épreuves et de la poésie qu’il découvre presque malgré lui, Marley comprend qu’il existe des combats qui ne se gagnent pas avec les poings. Un roman sensible sur la rédemption, la transmission, l’amour et le courage de devenir soi.

INSCRIPTION GRATUITE ICI

N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de vous : la rencontre est ouverte à tous.

L’équipe de Tous Créoles

Faire de nos différences une œuvre collective