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La Côte d’Ivoire prépare l’envoi de 812 militaires pour appuyer la lutte contre les gangs en Haïti. Leur formation est officiellement confirmée. Une première arrivée est annoncée à partir du 23 novembre, avant le déploiement du reste du contingent début décembre. Ce calendrier demeure toutefois une information de presse.

Un contingent de 812 membres des Forces armées de Côte d’Ivoire est appelé à rejoindre la Force de répression des gangs (FRG) en Haïti. Selon les informations publiées le 16 novembre par le Journal d’Abidjan, citant Linfodrome, une première centaine de militaires, constituant l’état-major du contingent, serait attendue à Port-au-Prince à partir du 23 novembre 2026. Le gros des effectifs suivrait début décembre, pour une mission initiale de six mois. Au moment de cette publication, le ministère ivoirien de la Défense et l’état-major général des armées n’avaient pas encore officiellement communiqué sur ces modalités.

La préparation des soldats est, elle, documentée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Les 812 personnels ont achevé leur formation le 25 septembre à Abidjan. Le programme a été conduit avec les forces ivoiriennes et l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR), avec le soutien de la France. Il associait une initiation au contexte haïtien et un entraînement technique et tactique.

Du 30 juin au 31 juillet, les militaires ont notamment appris les bases du créole haïtien et étudié l’environnement socioculturel du pays. Un second volet s’est déroulé du 17 août au 25 septembre. La protection des populations, le respect des droits humains et la prévention de l’exploitation et des abus sexuels figuraient parmi les exigences abordées. Cette préparation doit faciliter les échanges avec les habitants et aider les soldats à adapter leur comportement aux réalités du terrain.

L’arrivée annoncée de ce contingent s’inscrit dans le renforcement de la FRG. Le 29 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé son mandat jusqu’au 31 mars 2027. Le Bureau d’appui des Nations unies en Haïti (UNSOH) assure son soutien logistique et opérationnel, notamment pour l’hébergement, l’alimentation, le carburant et les soins médicaux. Le Conseil a rappelé que la responsabilité première de la sécurité et de la protection des civils appartient aux autorités haïtiennes.

Les effectifs supplémentaires répondent à des besoins déjà identifiés. Fin septembre, l’UNSOH indiquait soutenir plus de 1 500 membres de la FRG et préparait l’accueil de plusieurs centaines de personnels en octobre et novembre. Les derniers contingents mentionnés provenaient alors du Tchad et du Sri Lanka. Le bureau d’appui avait également accompagné, en août, un premier déploiement de la force hors de la capitale, dans l’Artibonite.

La gravité de la crise apparaît dans le bilan publié le 11 novembre par le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH). Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026, au moins 1 167 personnes ont été tuées et 459 blessées. Ces chiffres couvrent les violences documentées par le rapport : les membres de gangs sont responsables de plus de 45 % des personnes tuées ou blessées. Les exactions touchent la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Artibonite et du Sud-Est.

Le BINUH appelle à accélérer le déploiement intégral de la FRG dans le respect des droits humains et à intensifier la lutte contre le trafic d’armes et de munitions. Pour la population haïtienne, l’efficacité des renforts se mesurera à la sécurité retrouvée dans les quartiers et à la possibilité de reprendre les activités quotidiennes. Les 812 militaires ivoiriens constitueraient un apport supplémentaire à cet effort ; leur arrivée effective reste la prochaine étape attendue