.Condamnée en appel mais éligible, créditée début novembre de 35 à 37 % des intentions de vote par l’Ifop, Marine Le Pen aborde la présidentielle de 2027 avec un paradoxe ultramarin : la Martinique lui a accordé 60,87 % des suffrages exprimés en 2022, mais son parti peine toujours à s’y implanter. À cinq mois du scrutin, comprendre ce vote suppose aussi d’examiner ce que son programme réserve aux territoires.

Sa condamnation du 7 juillet 2026 dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national ne l’a pas empêchée de se déclarer candidate. Son pourvoi reste toutefois pendant : la Cour de cassation pourrait statuer début avril 2027, à quelques semaines du premier tour. Pour les Martiniquais, appelés aux urnes les samedis 17 avril et 1er mai, l’enjeu dépasse ce calendrier judiciaire. Que signifierait une présidence Le Pen pour la fiscalité, l’agriculture et les pouvoirs de l’île ?

De l’avion refoulé au vote majoritaire

En décembre 1987, une mobilisation antiraciste sur le tarmac du Lamentin empêchait Jean-Marie Le Pen de débarquer en Martinique. Trente-cinq ans plus tard, sa fille y obtenait une large majorité au second tour de la présidentielle. Entre ces deux dates, le basculement est spectaculaire : 4,4 % pour le FN aux européennes de 2014, 22,45 % pour Marine Le Pen au second tour de 2017, puis 60,87 % en 2022.

Cette progression ne s’est pourtant pas accompagnée d’un enracinement comparable. La visite de Marine Le Pen annoncée pour mars 2022 n’a pas eu lieu. Jordan Bardella s’est rendu à Schœlcher le 6 décembre 2023, sans incident, mais devant une cinquantaine de personnes. La normalisation de la présence du RN est peut-être réelle ; son implantation demeure modeste.

Un bulletin contre davantage qu’un bulletin pour

Les résultats de 2022 éclairent ce décalage. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon recueillait 53,1 % des suffrages exprimés en Martinique, contre 13,42 % pour Marine Le Pen, soit 16 495 voix. Au second, celle-ci en obtenait environ 73 000. Même en supposant tous ses électeurs initiaux fidèles, plus des trois quarts de ses voix finales provenaient donc d’électeurs qui ne l’avaient pas choisie quinze jours auparavant.

Cette majorité représentait moins d’un inscrit sur quatre. L’abstention dépassait 54 %, tandis que plus de 13 % des votants avaient choisi un bulletin blanc ou nul. Derrière le score, la mobilisation restait faible.

Le contexte explique une partie du transfert : crise sanitaire, obligation vaccinale, vie chère, difficultés des services publics et défiance envers l’État. Les analyses soulignent, avec des nuances, le poids du rejet d’Emmanuel Macron et la circulation des électeurs entre LFI et le RN.

Les scrutins suivants confirment la fragilité de cette adhésion. En 2024, dans la quatrième circonscription de Martinique, le candidat RN qualifié face à Jean-Philippe Nilor recueillait moins de 10 % au premier tour et guère plus de 13 % au second. Aux européennes, la liste Bardella atteignait 17,95 %, derrière LFI, avec seulement 12,32 % de participation. Après les municipales de mars 2026, la Fondation Jean-Jaurès constatait encore une implantation ultramarine limitée.

Mayotte et la Calédonie révèlent la ligne du parti

À Mayotte, où Marine Le Pen obtenait 59,10 % au second tour de 2022, le RN a trouvé un ancrage plus solide : Anchya Bamana y a remporté une circonscription en 2024. Après le cyclone Chido, Marine Le Pen a placé la lutte contre l’immigration clandestine et la suppression du droit du sol au cœur de ses propositions. Cet agenda déborde désormais son parti : Édouard Philippe a lui aussi promis, en août 2026, de suspendre plusieurs dispositifs migratoires dans l’archipel.

En Nouvelle-Calédonie, la priorité du RN reste l’unité nationale. Marine Le Pen propose de reporter une nouvelle consultation d’autodétermination à 2065, après un moratoire institutionnel et un « plan Marshall ». En avril 2026, ses députés ont voté avec la gauche le rejet du projet constitutionnel issu de l’accord de Bougival, pour des motifs opposés. Cette fermeté n’a pas assuré le succès local : la liste soutenue par le RN n’a obtenu que 0,88 % en province Sud aux provinciales de juin.

Ces deux situations dessinent une ligne : un discours offensif sur l’immigration, une forte résistance aux évolutions institutionnelles jugées contraires à l’unité nationale.

L’octroi de mer au cœur du paradoxe économique

Le RN promet un ministère d’État de l’Outre-mer et de la Mer, défend le Posei et présente les territoires comme de futurs pôles économiques régionaux. Marine Le Pen entend également abroger la loi Hulot interdisant la recherche d’hydrocarbures, revendication notamment portée en Guyane.

Pour la Martinique, la proposition la plus structurante concerne l’octroi de mer. Depuis 2022, Marine Le Pen défend l’exonération des produits provenant de France et de l’Union européenne lorsqu’ils ne concurrencent aucune production locale. La taxe subsisterait sur les importations extra-européennes. Les pertes seraient compensées « à l’euro près » par la dotation globale de fonctionnement.

L’enjeu est considérable. En 2023, l’octroi de mer a rapporté 1,545 milliard d’euros dans les cinq départements et régions d’outre-mer, dont 1,112 milliard aux communes. Il représente environ la moitié des recettes fiscales des communes martiniquaises. L’étude présentée en janvier 2025 par les associations d’élus évalue pourtant son poids moyen à 4,4 % du prix final des produits importés.

La réforme ferait ainsi dépendre davantage les collectivités d’une dotation votée à Paris, pour un effet sur les prix qui mérite d’être précisément mesuré. Elle devrait aussi respecter le cadre européen, dont l’autorisation actuelle expire le 31 décembre 2027.

Le débat sur les exonérations est déjà engagé : depuis décembre 2024, la Martinique a supprimé l’octroi de mer externe sur 54 familles de produits. La question porte donc sur l’ampleur de l’allégement, son efficacité et la solidité de sa compensation.

Autonomie économique et refus du pouvoir normatif

Le RN défend l’autonomie économique des territoires, mais se montre bien plus réticent à leur autonomie normative. En 2021, Marine Le Pen dénonçait déjà l’ouverture d’une discussion sur l’autonomie guadeloupéenne. En juin 2026, son groupe a voté contre le projet constitutionnel relatif à l’autonomie corse, préférant des adaptations à un pouvoir normatif propre.

Cette position heurte la trajectoire engagée en Martinique. L’accord-cadre signé le 1er juillet 2026 par Naïma Moutchou et Serge Letchimy ouvre des discussions sur la capacité de l’Assemblée de Martinique à adapter et à édicter des normes hors du champ régalien. André Rougé l’a qualifié de « coup de force inacceptable », invoquant notamment le rejet de l’autonomie par une majorité de Martiniquais.

Le précédent de janvier 2010, lorsque 78,90 % des votants avaient refusé le passage à l’article 74, demeure un argument politique majeur. Il ne dispense cependant pas de débattre du contenu des pouvoirs aujourd’hui envisagés. Si leur mise en œuvre nécessite une révision constitutionnelle, l’issue de la présidentielle pèsera directement sur leur avenir.

La mémoire reste un autre point de tension. En mai 2026, le RN a voté l’abrogation du Code noir, mais Julien Odoul a dénoncé le rapport au Parlement prévu par le texte, accusé d’entretenir une logique de culpabilité et de ressentiment. Derrière les gestes de normalisation, les divergences demeurent sur la manière d’aborder l’histoire et les réparations.

Ce que 2027 dira de 2022

En 2022, la Martinique paraît avoir davantage sanctionné Emmanuel Macron que choisi le programme de Marine Le Pen. En 2027, le président sortant ne pourra plus se représenter. La candidate du RN devra être appréciée sur un projet dont plusieurs orientations sont déjà connues : réforme de l’octroi de mer, défense du Posei, opposition aux évolutions autonomistes et position sur les réparations.

L’abstention restera décisive. Une majorité de suffrages exprimés peut masquer une faible adhésion dans la population. Le scrutin dira si la colère de 2022 s’est transformée en soutien durable ou si elle demeure disponible pour d’autres choix.

La question ne sera donc plus seulement « contre qui voter ? », mais « pour quel projet, et pour quelle Martinique ? »