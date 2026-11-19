Des armes de plus en plus récentes, venues des États-Unis, et des fusils d’assaut à la puissance de feu plus importante : c’est ce que constate la police. Jeudi matin, plus de 660 armes ont été détruites à Métaldom. Pour le préfet Étienne Desplanques, « les armes, c’est notre premier combat ».

Armes de poing et fusils d’assaut. Les tables disposées pour l’occasion regorgent d’armes à feu. C’est plus de 660 armes, armes à feu et armes blanches qui ont été détruites ce jeudi matin à Métaldom. Saisies par les services de gendarmerie, de police et des douanes, ces armes font chaque année l’objet de destruction. Michel Aleu, directeur territorial de la police de la Martinique explique : « Elles sont saisies à la fois sur les opérations que nous menons sur la voie publique mais également sur les perquisitions judiciaires, pour les douaniers, c’est dans le cadre de la recherche de produits stupéfiants. » Le DTPN précise que les armes sont récupérées sur les « voyous mais aussi sur des automobilistes qui portent des armes pour selon eux se protéger ».

Des armes de plus en plus récentes

Le trafic démontre que les armes qui circulent sont de plus en plus récentes. Elles proviennent des États-Unis. « On commence à voir des armes longues comme des fusils d’assaut avec une puissance de feu beaucoup plus importante. » Michel Aleu note que depuis deux ans, le nombre d’armes saisies reste stable : une arme saisie tous les deux jours. « Toutefois depuis quelques semaines, nous voyons moins d’armes récentes. On ose espérer que nos actions de voie publique commencent à porter leur fruit. Malgré tout l’actualité a montré qu’il y a des groupes armés avec des puissances de feu importantes et qui continuent à commettre des vols à mains armées ou des homicides. »

La proximité des États-Unis, d’Haïti, de Sainte-Lucie où les armes circulent massivement facilite le trafic par rebond en Martinique. « Nous avons un environnement en termes d’armes à feu assez hostile. Ici, nous avons 7 homicides pour 100 000 habitants. Sur les territoires voisins, on est autour de 20 à 40 homicides pour 100 000 habitants. » Un trafic d’armes qui peut être corrélé au trafic de drogues.

Une année 2023 charnière

Selon Michel Aleu, en 2023, le nombre de mules explose ainsi que le nombre de saisies de cocaïne. « Parallèlement, on a une augmentation des saisies d’armes à feu ainsi qu’un doublement des homicides en Martinique. Tout cela va de pair. »

« Les armes, c’est notre premier combat », insiste le préfet Étienne Desplanques. Il ajoute que de nombreuses armes sont déposées volontairement par les Martiniquais. En effet, sur les 463 armes à feu détruites ce jeudi matin, 224 sont issues de dépôt volontaire.

Le préfet affirme que les forces de l’ordre montent en puissance en matière d’investigations. Annoncés par le ministère de l’Intérieur, deux groupes armes sont désormais fonctionnels en zone police et en zone gendarmerie. Étienne Desplanques entend maintenir une pression forte sur le trait de côte ou sur les routes.

La Martinique comptait 40 homicides dont 34 par armes à feu en 2025, elle en compte cette année 29.

Laurianne Nomel